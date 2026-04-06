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Jaén celebra una Semana Santa de éxito sin incidentes y con alta afluencia de visitantes

El alcalde Julio Millán resalta el buen momento de la ciudad y el trabajo de las cofradías y los servicios públicos para lograr una Semana de Pasión ejemplar

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Jaén celebra una Semana Santa de éxito sin incidentes y con alta afluencia de visitantes

Ángel López

Jaén - Publicado el

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El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado la normalidad sin incidencias como la nota dominante de la Semana Santa 2026. Un evento que, según el regidor, demuestra el buen momento de la ciudad y el excelente trabajo realizado por las cofradías y los dispositivos de seguridad y servicio público.

Una ciudad volcada con los visitantes

Millán ha señalado que la Semana de Pasión ha estado marcada por el buen tiempo y la ausencia de incidencias de importancia. La capital ha demostrado su gran capacidad de acogida recibiendo a miles de personas de distintos puntos de Andalucía y de España, quienes han sentido el calor y la buena disposición de los jiennenses y de los sectores de la hostelería y el alojamiento.

Jaén celebra una Semana Santa de éxito sin incidentes y con alta afluencia de visitantes

César Carcelén

Jaén celebra una Semana Santa de éxito sin incidentes y con alta afluencia de visitantes

En cuanto al dispositivo de seguridad, el alcalde ha confirmado que no se han producido incidentes reseñables más allá de algún accidente de tráfico de menor entidad. “Nada que haya opacado esta Semana Santa marcada por el buen tiempo”, ha sostenido.

Nada que haya opacado esta Semana Santa marcada por el buen tiempo"

Julio Millán

Alcalde de Jaén

Agradecimiento a los implicados

Finalmente, Millán ha felicitado en nombre del equipo de Gobierno a la Agrupación de Cofradías y a cada una de ellas por “haber hecho posible esta Semana Santa con dedicación y con mimo”. Esta felicitación se ha hecho extensiva a las bandas de música y a todos los que han contribuido a su realce.

Que han hecho posible esta Semana Santa con dedicación y con mimo"

Julio Millán

Alcalde de Jaén

Junto a ello, ha agradecido expresamente a los servicios de seguridad, desde Protección Civil a Bomberos y Policía Local, así como al dispositivo de limpieza, por “su implicación en este resultado”.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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