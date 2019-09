Intensa semana de tratamientos terrestres colectivos contra la la Mosca del Olivo

El Consejo Regulador Denominación de Origen Sierra de Segura está realizando tratamientos colectivos contra la plaga de la mosca del olivo en distintos municipios de la Sierra de Segura, en zonas donde las poblaciones de la misma supera los umbrales, y se ha coordinado con las almazaras los medios necesarios para la fumigación terrestre.

Así sucede con los parajes de “Los Yegüerizos” y “Lagunillas” de la Puerta de Segura, “Arroyo Fraile” de Segura de la Sierra y “Hornos Viejo” de Hornos, que en colaboración con las almazaras de la Puerta de Segura, Benatae, Orcera, Hornos y la cooperativa Gutamarta de Segura de la Sierra, se ha organizado el tratamiento por “parcheo”. Así mismo, ya se ha finalizado el “Tamaral” de Puente de Génave, en este caso con la colaboración de las dos cooperativas de ese municipio.

Con anterioridad, ya se había tratado “Peñolite”, así como “La Muela” de Chiclana de Segura, ambas demarcaciones de las más endémicas de esta plaga y que generalmente son las primeras en “saltar sus índices”. Hasta el momento, la suma del territorio tratado por la DO Sierra de Segura asciende a 5.000 hectáreas de olivar.

Los tratamientos terrestres colectivos realizados desde la DO Sierra de Segura solamente se realiza en aquellas zonas donde la población de la mosca del olivo supera unos niveles establecidos, a partir de los cuales, existe certidumbre de daño económico sensible a la cosecha. Para ello el Consejo Regulador y la asociación de Producción Integrada DO Sierra de Segura cuenta con una red de puntos de monitorización donde se realizan muestreos semanales para conocer la evolución poblacional e incidencia de la plaga.

Desde la DO se destaca la efectividad y rentabilidad de los tratamientos terrestres por parcheo con insecticida y atrayente. Se da por ejemplo, una zona endémica como “la Muela”, que pasado 3 semanas de la finalización del tratamiento, aún mantiene unas poblaciones controladas de la plaga, y por consiguiente de la picada del fruto.

Dada las últimas lluvias acaecidas y la bajada generalizada de temperaturas, las poblaciones están aumentando considerablemente en zonas bajas, por lo que también ya se está planificando la correspondiente fumigación.