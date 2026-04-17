IFEJA se convierte este sábado en el epicentro del ocio, la gastronomía y el deporte en Jaén

IFEJA hace un llamamiento especial a la ciudadanía para que priorice el uso del transporte público en sus desplazamientos al recinto

El recinto de IFEJA acogerá mañana, 18 de abril, una intensa y atractiva programación con la celebración simultánea de cinco eventos que convertirán sus instalaciones en uno de los principales focos de actividad de la provincia durante el fin de semana.

La jornada reunirá propuestas para todos los públicos, desde la quinta edición del Salón de la Alimentación y la Gastronomía “Degusta en Jaén”, que pondrá en valor los productos locales, hasta iniciativas vinculadas a la innovación como Hackén. La música también tendrá su espacio con Lamona Fest, mientras que el deporte estará representado por los encuentros entre Jaén Paraíso Interior y Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y Jaén CB frente a LBC Cocinas.com.

Ante la previsión de una gran afluencia de visitantes durante toda la jornada, la organización de IFEJA hace un llamamiento especial a la ciudadanía para que priorice el uso del transporte público en sus desplazamientos al recinto.

El volumen de eventos programados implicará una elevada concentración de público en un mismo espacio, por lo que el número de plazas de aparcamiento disponibles será insuficiente para absorber toda la demanda. En este sentido, utilizar transporte público no solo facilitará el acceso, sino que contribuirá a evitar retenciones y mejorar la experiencia de los asistentes.

IFEJA insiste en esta recomendación como una medida clave para garantizar el buen desarrollo de la jornada y el disfrute de todos los visitantes, en un día que volverá a situar al recinto como referente cultural, gastronómico y deportivo en la provincia.