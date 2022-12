El municipio de Huesa celebrará el próximo 30 de diciembre la quinta edición de la Carrera Solidaria San Silvestre, una actividad organizada por el Ayuntamiento de esta localidad y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha informado junto al alcalde hueseño, Ángel Padilla, y el teniente de alcalde de este municipio, Pablo Carmona, sobre esta edición en la que cada participante tendrá que aportar, al menos, un kilo de alimentos no perecederos que se donará a la Fundación Banco de Alimentos de Jaén.



“Se trata de una iniciativa de índole deportivo, que entiende el deporte como algo más que un mero resultado, como un vehículo para transmitir valores como el esfuerzo personal, la superación o el compañerismo y que ayudan a conformar una sociedad más justa y comprometida porque, además, es una carrera con fines solidarios”, ha destacado el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera.



Esta carrera dará comienzo a las 19.00 horas y tendrá un recorrido de seis kilómetros por esta localidad, un itinerario que se reducirá a dos kilómetros para los participantes de las categorías inferiores. La Plaza de la Iglesia será el punto de salida y de meta de esta actividad en la que los corredores también podrán ir disfrazados y en la que se podrá participar a partir de los 5 años de edad. “Es una carrera no competitiva, de carácter familiar y solidario”, ha señalado el alcalde de Huesa.



Asimismo, Padilla ha agradecido la colaboración de la Administración provincial en esta actividad “que es tan importante para nuestra localidad” y ha recordado que la idea de poner en marcha esta carrera en honor a San Silvestre surgió durante su etapa escolar como representante del alumnado en el Consejo Escolar. “Con la creación por parte del Ayuntamiento de esta iniciativa en honor al patrón local he cumplido un sueño de mi niñez”, ha apuntado.