Hoy en Ad líbitum, "superación", con Javier Pereda.

Con el comienzo del torneo de tenis de Roland Garros, renacen las esperanzas depositadas en uno de los deportistas más emblemáticos del deporte español, Rafa Nadal. Después de haber ganado once ediciones de este trofeo, el tenista que más veces ha conseguido la “Copa de los Mosqueteros”, se dispone a agrandar su nutrida vitrina en tierra batida con este premio en la pista central parisina de la Philippe-Chartrier.

Quizá no sea este el mejor momento de forma física en que se encuentra el manacorí, después de casi dos años plagados de lesiones, en donde ha tenido que retirarse en Indian Wells por culpa de su maltrecha rodilla y en Brisbane. Si a esto se suma la buena racha de quien ostenta el número 1 de la ATP, Novak Djokovic, y las jóvenes promesas que empujan con fuerza, como Thiem o Kygios, la dificultad que presenta levantar la preciada copa es aún mayor todavía. A todos nos parecen fantásticos los diez últimos años de tenis que nos ha brindado al que califican como “El Rey de la Arcilla”, cuando gozaba de una envidiosa juventud y de un constante crecimiento hasta conquistar 17 torneos del Grand Slam.

Sin embargo, en la madurez de su carrera deportiva, con 32 años, y por la forma que tiene de jugar al tenis, con un descomunal desgaste físico, las lesiones se han hecho notar. Para un deportista de la élite mundial, la exigencia a la que está sometido con constantes campeonatos es casi inhumana; por lo que es lógico que aparezcan las lesiones, pese a los exquisitos cuidados médicos. Es justamente en este momento profesional del “Gladiator”, que tan bien representa la marca España por todo el mundo, cuando es más admirable, por ser más difícil todavía alcanzar el triunfo. Ahora tiene que luchar no sólo con la juventud o el buen juego de los adversarios, sino con el enemigo más peligroso: consigo mismo, con sus lesiones físicas y, sobre todo, con las trabas psicológicas que pueden dar al traste con una brillante carrera deportiva. Por eso, Nadal es un modelo en el que mirarse; no sólo en el aspecto deportivo, sino que su espíritu sirve para aplicarlo en el acontecer diario de la vida.

Tomarse la vida profesional y familiar con deportividad, con las cualidades de los buenos deportistas, es un reto encomiable y maravilloso que ayuda a afrontar con alegría y espíritu de superación los mil y un lances que se esconden en cada una de las encrucijadas diarias. Ese grito de guerra que acompaña con el gesto característico de elevar la rodilla y alzar y apretar el puño derecho, a la vez que exclama: ¡vamos! –luego se lo han copiado marcas comerciales e incluso partidos políticos–, es una manifestación de lucha con deportividad ante la vida, para pelear todos y cada uno de los puntos que están en juego. Pero el Nadal más admirable es cuando, como él dice en una entrevista, “le pegan castañas por todos los lados y hay que parar y analizar lo que está pasando”.

Es un error pensar que los que triunfan en el deporte y en la vida no tienen momentos de debilidad o derrotas en su carrera. Los fracasos suelen ser el camino necesario e imprescindible para lograr el éxito. Los vencedores, en expresión de los clásicos latinos, no son los que nunca caen, sino los que saben levantarse con brío y gallardía, los que no tiran la toalla ante las primeras dificultades. Es el espíritu de superación, constancia y sufrimiento que tienen los buenos deportistas, que no se desaniman cuando vienen las adversidades, que avanzan a contracorriente y cuando las circunstancias no les favorecen.

Después de la última derrota, de quien en cuatro ocasiones ha terminado el año siendo el mejor tenista del mundo, lo que hizo fue estar dos horas en una habitación pensando, para individuar y concretar los fallos; vio vídeos de los buenos momentos para no caer en el desánimo y recuperar una actitud positiva, sin quejas ni lamentaciones, sin regodearse en el fracaso. Para eso hace falta conjugar dos aspectos que aparentemente parecen contradictorios: aceptar con humilde deportividad la derrota ante un contrincante mejor y recuperar el estado emocional sin caer en el desánimo. Toda una lección para imitar en cualquier faceta de la vida.