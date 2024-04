Habrá agua para regar en Andalucía con dotaciones seis veces superiores a las del año pasado

La comisión de desembalse del Guadalquivir (CHG) tiene previsto autorizar este miércoles dotaciones de agua de aproximadamente 4.000 metros cúbicos por hectárea frente a los 700 metros cúbicos de la campaña pasada, con lo que se multiplica casi por seis la disposición gracias a las lluvias del pasado mes de marzo.



En declaraciones a EFE el presidente de la asociación de comunidades de regantes de Andalucía Feragua, José Manuel Cepeda, ha indicado que estas son las previsiones de agua que se barajaron este lunes en una reunión previa a la comisión de desembalse de la CHG, aunque hasta mañana no se cerrarán las dotaciones definitivas para esta campaña de riego.



Ha explicado que los aproximadamente 4.000 metros cúbicos de agua por hectárea en la cuenca equivalen al 63 % de la dotación plena mientras que en la campaña pasada ese porcentaje fue del 12 % como consecuencia de la prolongada sequía, que se ha aliviado este año con las lluvias de marzo y que han elevado por encima del 47 % las reservas de agua en la cuenca hasta contar a fecha de hoy con 3.791 hm3.



El cultivo del arroz contará esta campaña con una dotación aproximada de agua de 240 hectómetros cúbicos, lo que le permitirá la siembra de un cultivo muy necesitado de este recurso y que en la pasada campaña no se sembró por falta de agua mientras que en la anterior se redujo notablemente.



Cepeda ha señalado que las dotaciones que se autoricen mañana serán las mínimas ya que, si hubiera lluvias significativas esta primavera, la Confederación Hidrográfica podría determinar un incremento de las asignaciones.



No obstante, ha valorado el alivio que supone para los regantes contar con bastante más agua que la campaña pasada que fue uno de las más restrictivas de los últimos años.



De hecho, el aumento de dotaciones para la próxima campaña de riego pondrá fin este miércoles a cuatro campañas consecutivas muy restrictivas para el regadío debido a la prolongada sequía en Andalucía que, aunque persiste, se ha aliviado con las lluvias de marzo.



El presidente de la CHG, Joaquín Páez, informará mañana de los acuerdos que se adopten en la comisión de desembalse, en la que están representados los regantes, los ecologistas, sindicatos y los consumidores, entre otros.