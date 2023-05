Goles, espectáculo y victoria para despedir abril en el Olivo Arena

Intenso derbi andaluz el que se vivió en el Olivo Arena en la última tarde de sábado del mes de abril. Bajo la atenta mirada de más de cinco mil espectadores, el Jaén Paraíso Interior FS recibió al Real Betis Futsal para disputar la jornada veintisiete. Tres goles hizo el equipo amarillo en la primera parte. Costó arrancar, pero Menzeguez inauguró en el minuto once. Le seguirían dos tantos más de Chino, uno de ellos desde la distancia del doble penalti. Antes del descanso llegaría el primer tanto del Betis, de penalti, obra de Henmi y acompañado de jugada polémica. Ya en la segunda parte salieron los verdiblancos con ganas de remontada y lograron empatar con un tanto de Sanz en el veinticinco y otro de Henmi en el veintinueve. Nem sentenció haciendo el cuatro a tres definitivo y tras defender bien los locales el juego de portero jugador los últimos cinco minutos.

El Jaén Paraíso Interior FS recibió al Real Betis Futsal en el Olivo Arena donde fue arropado, una jornada más, por la enorme Marea Amarilla. Más de cinco mil aficionados venidos de todas partes de la provincia de Jaén abarrotaron el Olivo Arena. Y con ese ambientazo, a las seis en punto de la tarde, Mati Rosa ponía a rodar el balón dando comienzo al partido. El quinteto inicial de Dani Rodríguez se vio alterado por decisión estratégica tras ser derribado Michel cerca del área rival. Salió Chino a pista para ejecutar la falta y se movía también banquillo del Betis haciendo cambio en la portería. Lograría Raúl Sánchez atrapar el disparo del albaceteño dejando paso de nuevo a Sarmiento bajo palos.



Los ánimos se iban caldeando en la pista en cada jugada. Pronto el Betis acumularía cuatro faltas, en el minuto siete de partido, frente a una del equipo local. Henmi veía tarjeta amarilla en el minuto nueve lo que supuso la quinta para los verdiblancos. En la siguiente jugada, se quedaba muerta la bola delante de la portería visitante tras una gran acción de Mati Rosa, pero se iba por poco para desesperación de la grada. Lo intentaría también Taborda segundos después desde el mismo ángulo sin éxito. El primer gol del encuentro fue para Jaén. Anotó Menzeguez en el once tras una bonita contra protagonizada por Chino y Alan Brandi. Segundos después, Jaén aumentaba la ventaja tras cometer la sexta falta el Betis. Chino no falló en la ejecución del doble penalti. Le costó romper el hielo al equipo amarillo que había dominado desde el principio y que su esfuerzo no se estaba viendo reflejado en el luminoso.



Tras un saque de esquina del Jaén, Sanz protagonizaba junto a Taborda una larga carrera por el lateral de la pista generando una ocasión de peligro para Espindola. Aumentaba la intensidad el equipo bético a cuatro del final de la primera parte por lo que Dani Rodríguez solicitaba tiempo muerto. Al reanudar el juego acumulaba cinco Jaén en el casillero. Espindola evitaba el gol del Betis sacando una mano in extremis. En la siguiente jugada llegaría el tercer tanto, también de Chino. Salió a la contra Jaén y el pichichi de la competición la clavó en la escuadra.



A un minuto de que acabara la primera parte llegaba la polémica del partido. Señalaban los colegiados andaluces penalti tras ser derribado Lin en el área del Jaén. Chino veía su segunda tarjeta amarilla con el consiguiente enfado de toda la hinchada amarilla. Salía Álex González a defender la portería sin éxito. Sin tiempo para más, se fueron al vestuario con resultado de tres a uno.



Tras el descanso, Jaén volvió a pista con los mismos cinco jugadores del inicio. El Real Betis Futsal, por su parte, entraba con ganas al terreno de juego y con el objetivo de iniciar la remontada desde el primer segundo. Lin cortaba un saque largo de Espindola hacia Alan Brandi que aguardaba cerca de la portería rival. Pasados más de cinco minutos de juego de tira y afloja, llegó el segundo de los visitantes. Sanz sorprendía a Espindola en una jugada a balón parado tras saque de esquina. Acortaban así la ventaja que había conseguido Jaén en la primera mitad y subían las pulsaciones de la grada y del banquillo viendo cómo se venía arriba el rival.



De nuevo había cambio en la portería amarilla. Henrique entraba a pista y enseguida sería protagonista de una jugada con un potente disparo desde la zona central. Llegaría el tercero del Betis en la siguiente jugada. Henmi empataría el encuentro en el minuto diecinueve. El ala del Betis sería también expulsado al ver su segunda tarjeta amarilla. Jaén no sacaría rédito a la superioridad numérica en los dos siguientes minutos.

Ocho minutos tenían los hombres de Dani Rodríguez para volver a hacerse con el partido. El juego se veía interrumpido una y otra vez y Jaén no conseguía centrarse y perdía el balón en el centro de la pista. Acumulaba la quinta del Betis en el treinta y tres. Sería Nem el encargado de poner en pie a todo el Olivo Arena con un gol tras un pase milimétrico de Michel al segundo palo que aprovechó el brasileño



Bruno García solicitaba tiempo muerto para volver con el juego de cinco protagonizado por Cristian. Aguantaría bien el Jaén el ataque de portero jugador. Espindola evitaba el empate con una doble intervención y Taborda robaba el balón, pero era derribado en mitad de la pista cuando intentaba avanzar para hacer el quinto. Con la vista puesta en el crono Jaén consiguió finalmente llevarse los tres puntos en una sufrida victoria.



HOJA DE PARTIDO



Jaén Paraíso Interior FS: Espindola, Michel, Taborda, Nem y Mati Rosa.



También jugaron: Chino, Renato, Menzeguez, Alan Brandi, Wanderson, Álex González y Henrique.



Real Betis Futsal: Sarmiento, Piqueras, Henmi, Fernando y Eric Pérez.



También jugaron: Lin, Raúl Sánchez, Sanz, Raúl Jiménez, Chano, Carrasco, Cristian y Pablo Otero.



Goles: Menzeguez 11’ (1-0); Chino 12’ (2-0); Chino 18’ (3-0); Henmi 19’ (3-1), Sanz 25’ (3-2); Henmi 29’ (3-3); Nem 35’ (4-3);



Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a Alan Brandi, Renato, Chino (doble amarilla), Jesús Chanivet, César Velasco y Taborda del Jaén Paraíso Interior FS y a Henmi (doble amarilla), Raúl Jiménez, Cristian, Lin y Piqueras del Real Betis Futsal.