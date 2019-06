Génave acoge la entrega de los Premios Ardilla 2019 este 28 de junio

La entrega de los Premios Ardilla Denominación de Origen Sierra de Segura mantiene su carácter itinerante por la comarca, y este año 2019 es Génave el pueblo que acoja el acto institucional que pretende reconocer aquellas almazaras que han producido los mejores y mayores proporciones de aceite de oliva vírgenes extra de esta DO. También se premia el mayor porcentaje de aceite de oliva virgen extra producido siendo Premios Ardilla 2019 las cooperativas San Isidro de Benatae, San Juan Bautista de Peñolite y Nazaret de Chiclana de Segura.

Será este 28 de junio cuando se haga entrega de los Premios Ardilla a la calidad a los tres mejores aceites producidos en esta campaña, y que ya fueron seleccionados en la cata-concurso celebrado este mes de febrero en Madrid por un jurado conformado por jefes de diferentes paneles oficiales. Se recuerda que los aceites seleccionados han sido Tierras de Tavara Premium (Oleofer – La Puerta de Segura), Fuenroble (Potosi 10 – Orcera) y Oro de Génave Selección D.O. (producido por la cooperativa Sierra de Génave y comercializado por el Grupo Cooperativo Olivar de Segura). Todos ellos son aceites producidos en el mes de octubre, ostentando ese frutado fresco muy intenso característico de la aceituna picual de la que proceden.

La DO no sólo premia a los mejores lotes de aceite producidos, sino que también quiere poner en valor a aquellas almazaras que han obtenido mayor proporción de aceite de oliva virgen extra en la campaña 18-19, por lo que también ya ha fallado estos reconocimientos que se divide a su vez en varias categorías en función de su capacidad de producción. Así pues, en las almazaras de gran producción, el Premio Ardilla ha ido a parar a Chiclana de Segura, a su cooperativa Ntra. Sra de Nazaret, siendo el accésit para la cooperativa San Juan de la Cruz de Beas de Segura. Ya en la categoría de mediana producción, el Premio ha recaído en San Juan Bautista de Peñolite y el respectivo accésit para la almazara Oleofer de la Puerta de Segura. Por último, en la categoría de almazaras de pequeña producción, el premio ha sido para Benatae donde su cooperativa San Isidro ha obtenido el mayor % de aceite de oliva virgen extra de todas las almazaras inscritas en la DO con un 85% del total producido. El accésit en esta categoría es para la cooperativa Sierra de Génave (Génave).

Desde el Consejo Regulador se entiende que es fundamental mantener estos premios, pues ayudan a fomentar la cultura del aceite de oliva virgen extra, así como el necesario esfuerzo y apuesta por la calidad por parte de los inscritos. Este año, la Denominación de Origen Protegida “Sierra de Segura”, cumple 40 años de vida, siendo la DO Oleícola más antigua de Andalucía.