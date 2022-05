Fidel Castillo sube al pódium en su debut en la GT Endurance

El equipo hizo su llegada al Autódromo de Pergusa el viernes 13, dónde tuvieron comienzo los entrenamientos a temprana hora de la mañana. Desgraciadamente no fueron como el equipo se esperaba, ya que el vehículo tuvo una serie de problemas de corriente durante los dos entrenamiento que, aunque se intentaron solucionar, se extendieron a lo largo de las carreras clasificatorias del sábado 14.

El domingo 15 tuvo lugar la carrera, y pese al sabor agridulce de los entrenamientos y las clasificatorias, el Team Italy, y en especial sus pilotos supieron anteponerse a la adversidad, dando un gran espectáculo a lo largo de las dos horas que duró la carrera. Finalmente, lograron una muy merecida tercera posición en su categoría (AM), dando así el pódium al Team Italy en su debut. Sin duda, una gran posición teniendo en cuenta el nivel de la prueba.

Así describía Fidel Castillo su paso por Pergusa: “Sin duda ha sido toda una experiencia, he podido disfrutar de un circuito que ya conocía con un vehículo totalmente diferente y nuevos compañeros de equipo, con los que lo he pasado muy bien y de los que he podido aprender cosas nuevas.

El comienzo fue difícil por lo problemas de corriente que mostró el Huracán, pero supimos mantenernos positivos y con el trabajo de los mecánicos y nuestra moral alta, pudimos llevar a cabo lo que, en mi opinión, fue una gran carrera, y más, teniendo en cuenta el nivel de los equipos que participaban. Estuvimos peleando hasta el último minuto el segundo puesto, pero no fue posible. Por el momento, estoy muy contento con todo lo aprendido, y con muchas ganas de seguir dando lo mejor de mi en las siguientes pruebas”.

Fidel volverá a competir en el GT Sprint, el fin de semana del 2 al 5 de junio en Misano.