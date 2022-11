Fidel Castillo da el salto a la máxima categoría de Gran Turismo

Después de un impresionante desempeño durante su primera temporada en el Campeonato Italiano de Gran Turismos, el equipo SR&R que compite con un Ferrari 488 Challenge Evo, puso el foco en el piloto jiennense, a quien fichó y con el que pudo cosechar grandes éxitos y marcas durante su estancia en el equipo.

Al acabar la temporada, independientemente de la mala suerte que tuvo en su última carrera por los problemas que tuvo el vehículo, Fidel nos comentaba que su equipo había quedado muy contento con él y nos prometió sorpresas de cara a la próxima temporada. El piloto participará este miércoles 2 de noviembre en unos tests privados organizados para poner a prueba al piloto en el circuito de Cremona.

El piloto volverá a Italia por invitación de Ferrari y su equipo, SR&R. Ha sido seleccionado entre varios pilotos de la casa para ser puesto a prueba en unos tests con un Ferrari GT3 V8 biturbo de 600 CV. Un coche bastante superior a lo que el piloto ha conducido hasta el momento. Sin duda una oportunidad que no puede escapar.

Fidel nos asegura que se encuentra muy ilusionado: “El equipo me prometió muchas sorpresas a raíz de lo contentos que estuvieron conmigo durante el campeonato, pero jamás me imaginé algo así. Hace ya unas semanas que sabía de esta invitación y aún no me la puedo creer. Hace un año ni siquiera me había subido a un Gran Turismo, hace 3 meses, no había tocado un Ferrari, y hoy en día no solo he conducido un Ferrari 488 Challenge Evo, sino que voy a tener la ocasión de conducir uno de categoría superior.”

El piloto también ha querido mostrar su gratitud: “Lo he dicho muchas veces, es increíble todo lo que me está pasando. Que Ferrari y mi equipo me tengan en cuenta para una ocasión como esta me llena de orgullo y agradecimiento. No creo que tenga palabras suficientes para agradecer. Simplemente puedo decir que aprovecharé al máximo la oportunidad.”