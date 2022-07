El Ayuntamiento de Jaén informa de que el Festival de Cine de Verano estrena este año de forma singular pantalla en la plaza de toros de La Alameda y dará comienzo a su programación el día 5 de agosto hasta el 3 de septiembre, la misma fecha del pasado año y en sintonía con la misma oferta en otras localidades de la provincia.

El concejal de Cultura y Turismo, José Manuel Higueras, señala que este año el emplazamiento de esta actividad, imprescindible en el verano de la capital, cambia de ubicación debido a las obras que el Consistorio realiza en el Auditorio de La Alameda para ponerlo a punto, reforzando su seguridad y accesibilidad, ya que durante los mandatos anteriores del PP no cumplía con la normativa en vigor.

Fescinal vuelve a ser la empresa responsable de la propuesta de cartelera. Se trata de una empresa de gran prestigio que ha llevado ediciones de cine al aire libre tan importantes como las de La Bombilla en Madrid y que tiene raíces jiennenses. En esta nueva etapa de gobierno son ya tres años consecutivos en los que presenta la programación del Festival de Cine de Verano de Jaén con una oferta que va más allá de las proyecciones y trae hasta el patio de butacas coloquios, actividades infantiles y proyecciones de películas o documentales con una vertiente menos comercial, junto a las grandes producciones en estreno está temporada, sin olvidar el tradicional ambigú. La relación jiennense con los fundadores de Fescinal, ha hecho que prospere un acuerdo para proyectar cada noche el vídeo promocional turístico 'Jaén, Jaén Auténtica' en el cine de La Bombilla en Madrid durante el mes de agosto, como ya se hizo el año pasado con impacto de éxito en los madrileños.

Esta temporada el Ayuntamiento de Jaén y Fescinal entran por la puerta grande en el Coso de La Alameda con la recién estrenada tercera entrega de la saga 'Jurasic World, Dominion'. Será la primera proyección de una cartelera que se presentará en los próximos días. Las entradas y la cartelera estarán disponibles a final de mes en la web www.cineveranojaen.com con una vertiente muy lúdica y familiar con títulos “Padre no hay más que uno.3” de Santiago Segura.

“La plaza de toros es un emplazamiento que se presta perfectamente a este tipo de eventos y hemos alcanzado un acuerdo que llevábamos trabajando desde hace semanas con la empresa responsable de la plaza de toros para que sin ir más lejos de La Alameda, un sitio muy ligado al cine en las noches de verano de Jaén, llevemos este festival en pantalla grande a los y las jiennenses”, sostiene Higueras.

Obras en La Alameda, accesibilidad y seguridad que el PP no dio-. En este sentido, el concejal señala que en la planificación de obras del Ayuntamiento, la adecuación del auditorio se fijó para estas fechas, una vez que pasaron festivales como el PRMVR Jaén, los conciertos de La Capilla, el encuentro Nacional de Jóvenes Orquestas o el Folk del Mundo y antes de los conciertos de San Lucas que vendrán a continuación. “En esta programación que damos todo el año para todos los públicos, que en otras etapas de gobierno era muy estacional y se cortaba todo el verano como si no quedase gente en Jaén a la que dar alicientes para visitar o quedarse en la ciudad, se decidió que el evento que mejor se adaptaba a un nuevo emplazamiento en caso de obras era el del cine de verano, por eso se decidió que los trabajos en el Auditorio se harían en estos meses porque el cine puede tener otra ubicación sin problemas”, señala.









José Manuel Higueras lamenta la crítica “de corto y pobre recorrido” del PP sobre el Festival de Cine de Verano. “El PP no se entera, comienza en la misma fecha que el pasado año y tampoco parece saber que las obras del auditorio estaban en licitación en el portal de contratación, de público acceso y consulta de los plazos e importes, que se adjudicaron hace un mes y que tenían que ejecutarse. Son unas obras que vienen a reforzar por tercera vez en este mandato la seguridad de un equipamiento que acoge a más de 2.000 personas en eventos culturales masivos, con carencias que durante sus 8 años de gobierno ignoró con una actitud bastante negligente”, señala.

En este sentido, el edil indica que no solo se trata de atender aspectos como la mejora de los camerinos, el cambio de los cuadros eléctricos, tomas de agua y algunas puertas normalizadas para evacuación o la pintura de interior y exterior del auditorio, intervenciones estas acometidas en distintas fases desde 2020, sino que ha habido que reforzar la seguridad y la accesibilidad. “El PP tenía el Auditorio con puertas que no cumplían el ancho de evacuación y sin barras antipánico para las salidas de emergencia, sin aseos adaptados ni accesibilidad, con los cuadros eléctricos desfasados y muy peligrosos. Esas y otras cuestiones, como el refuerzo y sustitución del suelo del escenario, ahora sí van a encontrar respuesta con estas obras”. “Por tanto, la señora Azañón, que fue en el anterior mandato concejala de Cultura debería plantearse si no es mejor callar que ejercer esta oposición estéril, de polémicas de corto recorrido. Vamos a destinar por segunda vez en menos de 6 meses una nueva inversión, esta vez de 110.000 euros en el Auditorio y esa es la verdadera razón que al PP molesta, que actuemos en espacios que durante 8 años han ignorado irresponsablemente y que esto se sepa”, sostiene.