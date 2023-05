“Fenologicum”, el nuevo menú gastronómico de Restaurante Aureum by Picualia

Restaurante Aureum, el primer restaurante ubicado en una cooperativa oleícola de España, lanza su segunda experiencia gastronómica en torno al aceite de oliva virgen extra de Picualia.



Este nuevo menú gastronómico, llamado “Fenologicum”, rinde tributo a los ciclos del olivo. Nos encontramos en la provincia de Jaén con más de 66 millones los olivos que constituyen el bosque humanizado más grande del mundo, sólo comparable con el bosque natural más grande del mundo: el Amazonas.



Este menú es un recorrido gastronómico por los ciclos del olivo. Está basado, como su nombre indica, en la fenología que es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. Es por ello que, “Fenologicum” es un descubrimiento a través de un menú gastronómico en el que presentamos la relación de los ciclos del olivo con los seres vivos que nos rodean, en un bosque lleno de vida y del que viven miles de familias agricultoras y del sector oleícola.





Un descubrimiento a través de siete platos que comienza por una degustación de los aceites de oliva virgen extra de Picualia en la Joya del Olivo, una pieza de artesanía especialmente diseñada para dicha degustación que emula la silueta de un olivo joven con sus delicadas ramas. Este nuevo menú incluye por ejemplo la receta centenaria del conejo a la cazadora reinterpretada en una espectacular croqueta, el guiso de patatas viudas o la imprescindible carne de ciervo de Sierra Morena entre otros. El menú gastronómico se completa con bocaditos de queso, de “Quesos y Besos” y se remata con un postre de naranja en brasa Josper. Un recorrido gastronómico para los sentidos que se oferta bajo reserva, con 24 horas de antelación y que unido a la vista guiada a las instalaciones de Picualia, conforma la Experiencia “Aureum by Picualia”.



El resturante de Picualia, abrió sus puertas el pasado 28 de octubre de 2022, con el primero de sus menús gastronómicos exclusivos: “Labora Olivae”, un homenaje a la tradición olivarera de Jaén, basando sus platos en las comidas que los agricultores llevaban al tajo o comían en los cortijos una vez terminada la jornada en el campo en la temporada de recolección de aceituna.



Esta primera experiencia gastronómica, que se ha denominado “Labora Olivae”, ha sido degustada por más 1.500 comensales que han llegado hasta Picualia de diferentes puntos de la geografía española y países como Estados Unidos, Portugal, Brasil, India, China, Japón, Reino Unido, Francia, Austria Singapur o Canadá. Esta experiencia seguirá en carta con previa reserva.



Además, la Experiencia Aureum by Picualia, ha sido galardonada con el Premio Nacional de AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo) a la Difusión de la Cultura del Olivo en su XXI edición, premio que ha sido entregado en esta edición de Expoliva. Así mismo, Picualia, ha recibido el I Premio de Oleoturismo de Expoliva, también en esta última edición de la feria.



El Restaurante de Picualia, está ubicado en el corazón de la cooperativa oleícola y cuenta con un balcón con vistas a la bodega para 40 comensales. Está regentado por la familia Simón Linares de Restaurante El Álamo de Bailén con casi 25 años de experiencia en el sector de la hostelería.



En Aureum pueden celebrarse todo tipo de eventos, tanto de celebraciones como bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, etc como eventos profesionales del tipo de jornadas, congresos, reuniones de empresa ya que las instalaciones de Picualia cuentan con un salón de actos con capacidad para 500 personas, un aula de formación para presentaciones de producto y reuniones de empresa, catas de aceite y grupos de turistas y una amplia zona musealizada y diáfana donde se celebran eventos para un mayor número de comensales o presentaciones más numerosas que requieran de más espacio. También en el patio porticado de la almazara o las zonas verdes se celebran todo tipo de eventos al aire libre.