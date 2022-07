El PP exige al alcalde el arreglo inmediato del aire acondicionado del Mercado de San Francisco

El grupo popular del Ayuntamiento de Jaén muestra su apoyo a los comerciantes del mercado de San Francisco que reclaman el arreglo del sistema de aire acondicionado para contrarrestar las altas temperaturas derivadas de la ola de calor que se registran en su interior. La concejala Esther Ortega responsabiliza directamente al alcalde, Julio Millán, de la situación "por no atender de manera inmediata la demanda de los vendedores".



Ortega pide al regidor socialista "que no se esconda nuevamente tras los concejales de su equipo de gobierno para eludir su responsabilidad. Tanto más cuanto que estos cuestionan, como en el caso del mercado de San Francisco, la labor de trabajadores del Ayuntamiento. En este sentido la edil exige respeto para un personal que elabora informes en base a criterios técnicos, no políticos".



"Responsabilizar a otros ya no cuela. Millán ha tenido tres años para resolver el problema del aire acondicionado y no ha hecho absolutamente nada", denuncia Ortega, que alude a la línea de eficiencia energética del Edusi como marco para llevar a cabo la inversión que requiere el proyecto. "En lugar de aprovecharla ha aprobado la instalación de máquinas que no sirven para nada porque apenas refrigeran", ha expuesto.



Además, tres de las máquinas de aire acondicionado instaladas "llevan desactivadas desde hace varios días". En concreto, dos de ellas se encuentran en el pasillo central y otra en un pasillo lateral, zonas del mercado en las que se alcanzan cotas elevadas de temperatura que perjudican a comerciantes y clientes.



"De la ineficacia de las medidas del equipo de gobierno da cuenta el desvanecimiento de varios clientes en el interior del mercado de San Francisco a causa de las elevadas temperaturas. Para la concejala popular la incidencia en la salud evidencia que el problema no se resuelve sin un proyecto que garantice el bienestar de vendedores y consumidores" asegura en un comunicado el Grupo Popular.



La concejala asegura que el mal estado del mercado no se circunscribe a la falta de aire acondicionado, sino que, como han denunciado los comerciantes, hay deficiencias en el montacargas, los ascensores, los baños y las máquinas generadoras de hielo. "De todo esto el único responsable es Julio Millán", aclara Ortega.