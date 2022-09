España se medirá a Portugal en la final del sábado tras superar a Polonia en la prórroga

La selección española sub 19 defenderá su título en la final del Campeonato de Europa que se celebra en el Olivo Arena al imponerse a Polonia por 5-2 después de una prórroga de 10 minutos al terminar el tiempo reglamentario con empate a 2.



La “rojita” jugará el próximo sábado la final contra Portugal, que en el primer periodo venció de forma autoritaria a Ucrania por 4-1.



El conjunto que dirige Albert Canillas, que ya ganó el Europeo hace tres años en Letonia (Riga), tuvo que esforzarse al límite ante un cuadro polaco que se defendió con orden y tuvo como mejor jugador a su meta Lach.



Los polacos, que ya fueron derrotados por España en las semifinales de 2019, se adelantaron en el marcador con un tanto de Sendlewski, de penalti, y esa ventaja les permitió parapetarse atrás y buscar sorprender al contraataque.



El segundo periodo fue de dominio absoluto de la selección española que le dio la vuelta al marcador en un minuto mágico con los goles de Álex García y Adrián Rivera, pero Polonia contó con fortuna y un rebote empató Turkowyd.



Buscó España evitar la prórroga, pero no aprovechó sus ocasiones y no fue hasta el tiempo suplementario cuando decidió el partido a su favor con los dos tantos de Nico, el tercero y el quinto, y el de Carrasco, el cuarto.



El sábado, a las 19:00 horas, buscará su segundo título consecutivo sub 19.



Ficha técnica



5.España. Mario, Pablo Ordóñez, Carrasco, Álex García y Tapias. Después jugaron Espín, Nacho Gómez, Adrián Rivera, Nico, Juan Moreno y Ortas,



2.Polonia. Lach, Licznerski, Rodar, Sendlewski y Opatowski. También participaron Betowski, Formela, Krzempek, Turkowyd y Jasrzembski.



Árbitros: Ruben Antonio Cardoso (Portugal), Denys Kutsyi (Ucrania) y Giulio Colombin (Italia). Amonestaron a Nacho Gómez (min.5), Pablo Ordóñez (min.16), Betowski (min.14), Formela (min.28) y Turkowyd (min.30),



Goles. 0-1. Minuto 17. Sendlewski, de penalti. 1-1. Minuto 23. Álex García. 2-1. Minuto 23. Adrián Rivera. 2-2. Minuto 27. Turkowyd. 3-2. Minuto 42. Nico. 4-2. Minuto 45. Carrasco. 5-2. Minuto 48. Nico.



Incidencias: Segunda semifinal del Campeonato de Europa sub 19 celebrado en el Olivo Arena con una asistencia de 1.206 espectadores.