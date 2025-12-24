El emotivo gesto de un chef de Jaén: diseña una cena de Nochebuena para 150 personas en situación de vulnerabilidad

La iniciativa del cocinero Marcos Reguera, junto a su madre y un proveedor local, busca llevar un menú especial al Comedor Social de San Roque

En pleno frío y duro invierno, cuando la soledad y la dificultad golpean más fuerte a los que menos tienen, el Comedor Social de San Roque abrirá hoy sus puertas para que 150 personas en situación de vulnerabilidad puedan sentir, aunque sea por unas horas, el calor de una mesa compartida en Nochebuena. Una cena que no solo alimenta el cuerpo, sino también la dignidad y la esperanza de quienes más lo necesitan.

La iniciativa de esta cena solidaria de Nochebuena surgía de una conversación familiar. El cocinero jienense Marcos Reguera tuvo la idea mientras preparaba la cena de Navidad con su madre, quien colabora "de manera activa y diaria" con el Comedor Social de San Roque de Jaén.

Al preguntarle por el menú que tendrían en el comedor, su madre le explicó que dependía de los alimentos que recibieran. En ese momento, a Reguera se le ocurrió contactar con Mariscos Castellar, su proveedor desde hace años, para proponerles una colaboración especial.

Marcos Reguera

El chef llamó a su director, Paco García, y le planteó la idea: la empresa donaría los alimentos y él mismo los cocinaría "con cariño, con esmero y con mucho amor". El objetivo es que los cerca de 150 asistentes del comedor puedan disfrutar de una cena elaborada con profesionalidad y con mucho corazón.

Que la Nochebuena sea algo un poco más especial" Marcos Reguera

Un menú cálido y de hogar

El menú diseñado por Reguera consta de tres platos pensados para ofrecer una sensación cálida y hogareña. De primero, los comensales degustarán una ensalada de langostinos con diferentes lechugas, aderezada con una vinagreta de frutos rojos y un "brutal" aceite de oliva virgen extra de Sierra Mágina.

El plato principal será una merluza horneada acompañada de pulpitos estofados, cuya salsa se elabora con el propio jugo de la cocción y pimentón. Como guarnición, se servirán unas patatas con un toque de aceite de ajo y hierbabuena.

Para finalizar, el postre será un flan de café, una elección que el chef describe como "un postre como muy cálido, muy de hogar". Reguera ha expresado su satisfacción por el proyecto, afirmando sentirse "muy satisfechos, la verdad, y con mucho orgullo y con muchas ganas de que la gente disfrute".