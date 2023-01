Edriss, Hailu, Balew, Chepngetich y Katir, figuras en XL Carrera Internacional Noche de San Antón

Los etíopes Muktar Edriss y Lemlem Hailu, el corredor con pasaporte de Baréin Birhanu Balew, la keniana Ruth Chepngetich y los españoles Mohamed Katir y María Forero serán los más destacados de la XL Carrera Internacional Noche de San Antón, que se disputará el próximo sábado con cerca de diez mil atletas en las calles de Jaén.



Edris, campeón del mundo de 5.000 metros en 2017 y 2019, defenderá el título logrado en 2022 en una prueba que tendrá un trazado de 10 kilómetros con continuas subidas y bajadas debido a la orografía de la ciudad, según se destacó este martes en la presentación de la carrera.



Birhanu Balew, que debuta en la San Antón, por su parte, fue sexto en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio en los 5.000 metros y ha sido campeón de Asia en dos ocasiones de esa misma distancia, además de destacar también sus dos victorias en la Liga de Diamantes.



Mientras, la keniana Ruth Chepngetich fue campeona del mundo de maratón de 2019 y tiene una marca de 2:14:18, la segunda mundial de todos los tiempos, solo superada por su compatriota Bridgei Kosgei, y ademas posee triunfos en las dos últimas ediciones del maratón de Chicago.



Lemlem Hailu es la vigente campeona del mundo de 3.000 metros en pista cubierta y la poseedora del récord mundial sub 20 en pista cubierta de 1.500 metros con un tiempo de 4:01. 57.



La 'armada española' la liderará Mohamed Katir, el marroquí nacionalizado que reside en Mula (Murcia), que completó un 2022 excepcional marcado por dos medallas de prestigio en competiciones internacionales. Consiguió el bronce en el 1.500 metros en el Campeonato del Mundo celebrado en Eugene (Estados Unidos) y la plata en el 5.000 en el Europeo disputado en Múnich (Alemania).



Carlos Alberca, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, anunció que en la línea de salida estará igualmente Thierry Ndikumwenayo, natural de Burundi, pero recientemente ha obtenido la nacionalidad española, un especialista mundial en Cross Country y que esta temporada ha ganado en Cáceres, Atapuerca, Itálica y Soria.



La otra prueba en la que se siente más cómodo es en los 5.000 metros, en la que tiene una mejor marca de 12:59.39.



La onubense María Forero, campeona de Europa sub 20 de campo a través en el parque La Mandria en Turín (Italia), también estará presente en la carrera jiennense, además de ser la quinta clasificada en el último Mundial sub 20 de 5.000 metros.



El alcalde de la ciudad, Julio Millán, destacó que la carrera ha avanzado en prestigio y calidad, "con una organización profesionalizada y que ha sabido mimar esta prueba nocturna con 9.900 corredores y corredoras", entre ellos la élite del atletismo nacional e internacional.



Entre ellos, más de 3.000 atletas vendrán de otras provincias y de países como Suecia, Argentina o Estados Unidos.



"Son personas que solas o acompañadas han dejado lleno absoluto en nuestros hoteles, los de la capital y parte de la provincia y que acuden a consumir en nuestros establecimientos, por lo que el retorno y los beneficios de este fin de semana son, por tanto, un aliciente más para seguir alentando esta San Antón", subrayó.