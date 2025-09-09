La Economía Circular del olivar a debate

El martes 30 de septiembre COPE Jaén organiza el III ENCUENTRO OLEÍCOLA COPE JAÉN. En esta edición, abordarán el reto de la sostenibilidad para garantizar su futuro y la rentabilidad económica y social.

Serán, cómo en la pasada edición, en la sala Pascual Rivas de la Antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén. Van a contar con reputados expertos como ponentes en las tres mesas convocadas: El Olivar como Sumidero de Carbono, Retos y Oportunidades Climáticas. Residuos con Valor: Bioeconomía Circular en la Almazara y Tecnología, Juventud y Futuro del Olivar Tradicional. Comenzaremos a las 9 y 30 de la mañana y la entrada será libre hasta completar aforo

La economía circular abre una ventana de oportunidades: desde la valorización de subproductos de almazara hasta la captura de carbono, la digitalización y la innovación tecnológica. Pero también plantea desafíos relacionados con la rentabilidad, la gestión de residuos, la modernización de explotaciones y el relevo generacional.

mesas redondas

Son varias las mesas redondas que profundizarán en este encuentro, donde la sostenibilidad y la rentabilidad económica serán pilares fundamentales.

COPE Jaén III Encuentro Oleícola COPE Jaén

“El Olivar como Sumidero de Carbono: Retos y Oportunidades Climáticas”

El olivar de Jaén es mucho más que un motor económico y social: constituye un verdadero aliado frente al cambio climático. Con más de 70 millones de olivos, esta masa forestal agrícola captura entre 2,2 y 3,7 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que supone hasta un 4 % de todas las emisiones fijadas en España. La lucha contra el calentamiento global, la conservación de suelos y la sostenibilidad futura del sector hacen imprescindible reflexionar sobre el papel del olivar como sumidero de carbono.

"Residuos con Valor: Bioeconomía Circular en la Almazara"

La almazara es mucho más que el lugar donde nace el aceite de oliva: es también un centro de innovación para la economía circular. Cada campaña, millones de toneladas de subproductos —alpeorujo, hueso de aceituna, aguas de lavado o restos de poda— pueden convertirse en recursos de gran valor para la agricultura, la energía y la industria.

Andalucía, y especialmente Jaén, han avanzado hacia un modelo de residuo cero, transformando lo que antes se desechaba en nuevas oportunidades de negocio: compost, biogás, biomasa, fertilizantes orgánicos, bioplásticos o incluso cosméticos. Sin embargo, la transición hacia una bioeconomía circular aún enfrenta retos en costes, innovación, normativas y rentabilidad.

“Tecnología, Juventud y Futuro del Olivar Tradicional”

La incorporación de nuevas tecnologías —drones, sensores, big data, riego inteligente, agricultura de precisión— ofrece herramientas para aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la sostenibilidad. Pero para que estas innovaciones tengan impacto real, es imprescindible la implicación de la juventud y el relevo generacional. Sin nuevos agricultores, formados y motivados, el olivar corre el riesgo de perder su continuidad.

uN ENCUENTRO CLAVE

Estas jornadas pretenden reunir a expertos, instituciones, cooperativas y agricultores para reflexionar sobre el presente y el futuro de la economía circular en el olivar jienense, identificando fortalezas y debilidades que permitan trazar una hoja de ruta sólida y realista.

El evento cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén, con el patrocinio de Caja Rural de Jaén y con la colaboración de IMS Control Industrial.