La Diputación promociona en Madrid Fusión lo mejor de la gastronomía de Jaén

La Diputación de Jaén está participando un año más en el que está considerado como principal congreso gastronómico del mundo, Madrid Fusión, donde va a promocionar hasta el próximo 31 de enero los ocho aceites de oliva virgen extra Jaén Selección 2024, productos Degusta Jaén que han sido premiados en los últimos años y varios restaurantes jiennenses. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, se han desplazado hasta el recinto de IFEMA para mantener un encuentro con los empresarios jiennenses que están presentes en esta vigésimo segunda edición de Madrid Fusión, donde la Diputación ha asistido con un estand de 24 metros cuadrados.



Sobre esta acción promocional, Reyes destaca que “se trata de una cita gastronómica imprescindible a la que acuden grandes cocineros de todo el planeta, de ahí que tengamos que estar para mostrar lo mejor de nuestra despensa”. De esta forma, desde la Diputación de Jaén “facilitamos una ventana a la gastronomía jiennense, en particular a nuestros mejores AOVEs de esta campaña y a un total de 16 empresas agroalimentarias cuyos productos han sido galardonados en los últimos 4 años en el marco de Degusta Jaén”, apostilla el presidente de la Administración provincial.



Los ocho AOVEs Jaén Selección –Oro Bailén Picual, OliBaeza, Puerta de las Villas, Esencial Olive, Azorla, Tierras de Canena, Jabalcuz Premium y el ecológico Melgarejo– y productos Degusta Jaén como los de Jaén de Vinos, Productos La Real Carolina, Chachepó, Bodegas Campoameno, Jamones El Gorrilla, Patatas Fritas Oya, Salinas de Don Diego, Pastelería Príncipe o Casa Montañés, entre otros, protagonizarán las catas y degustaciones programadas a lo largo de esta feria, para la que también se han acreditado los restaurantes Radis y Ajhito, de Jaén; y Antique, de Úbeda.



La participación en Madrid Fusión “viene a darle continuidad al trabajo promocional que hemos realizado durante la pasada semana en Fitur, donde se ha puesto más de relieve que nunca la relevancia que la provincia de Jaén ha adquirido a nivel culinario”, recalca Paco Reyes, quien incide en que “Jaén se ha convertido en un paraíso gastronómico, un logro alcanzado gracias al talento de muchos chefs, encabezados por los cinco que tienen estrella Michelin en nuestra provincia, pero también por unas empresas agroalimentarias que están logrando altísimas cotas de calidad”. La Diputación continuará realizando esta labor de difusión de las bondades gastronómicas provinciales a lo largo de 2024 en eventos tan importantes como la gala Michelín, The 50 Best Restaurants o el Salón del Gourmet, entre otros muchos.