Diputación hace públicos los 8 mejores AOVE de esta cosecha que lucirán el sello Jaén Selección 2021

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha anunciado los 8 aceites de oliva virgen extra –siete convencionales y uno ecológico– que portarán durante el año 2021 el distintivo Jaén Selección, un sello de calidad que concede la Administración provincial a los mejores AOVE jiennenses de cada cosecha este distintivo. Las marcas que contarán con este marchamo de calidad serán Picualia Premium, de la SCA Virgen de Zocueca (Bailén); Oro Bailén Reserva Familiar Picual, de Aceites Oro Bailén Galgón 99 SL (Villanueva de la Reina); Hacienda La Laguna, de Cortijo La Labor SL (Puente del Obispo, Baeza); Noviembre, de Finca Las Manillas SL (Arquillos); Bañón, de Explotación Bañón SA (Veracruz, Úbeda); Olibaeza, de la SCA El Alcázar (Baeza); Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios (Jimena); y el ecológico Mergaoliva, de Oleohiguera SL (Lahiguera). “Elegir los mejores entre los mejores no es fácil y así nos lo dicen todos los años quienes conforman el panel de la cata concurso”, ha destacado Reyes antes de anunciar los seleccionados en un acto en el que ha estado acompañado por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y la directora del panel de cata, Brígida Jiménez.

LOS ÓSCAR DEL AOVE

“Este acto son los Oscar del aceite, los 8 mejores virgen extra elegidos después de dos días de una cata concurso en la que se ha vuelto a poner de manifiesto la apuesta de nuestro sector oleícola por la calidad. Una apuesta que ya no tiene marcha atrás, y que ha supuesto en estos últimos años una autentica revolución”, ha subrayado el presidente de la Diputación, que ha incidido en que “la apuesta por la calidad no ha sido una moda, ha venido para quedarse, y es necesaria para que estos aceites tengan el precio que merecen”. Francisco Reyes también se ha referido a las dificultades que atraviesa el sector oleícola y ha puesto en valor la promoción del aceite de oliva que la Diputación de Jaén lleva a cabo “porque es un producto bueno para la salud, y ese es nuestro principal argumento, un producto que no puede ni debe faltar en cualquier cocina que se precie”. En este sentido, Reyes ha recordado que estos Jaén Selección 2021 “nos acompañarán en aquellos eventos que deje celebrar esta pandemia, ya sean de forma presencial o virtual”. Ferias y congresos como Fitur, Madrid Fusión, San Sebastián Gastronómika, la Asamblea de la comunidad de cocineros Eurotoques o la Gala Michelín. Además, también serán protagonistas de citas como AOVE Bloguer España, o el prestigioso Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva “Jaén Paraíso Interior”.

MÁS DE 60 AOVES A CONCURSO

A esta edición de la cata concurso Jaén Selección 2021 se han presentado 64 aceites de oliva virgen extra de 36 municipios jiennenses. De ellos, 51 son de producción convencional y 13 cuentan con certificación ecológica. El 47% de los aceites de oliva presentados se han extraído en sociedades cooperativas, siendo tres de ellas las que han obtenido este distintivo, un dato que ha puesto en valor el presidente de la Diputación de Jaén, “ya que hasta hace no mucho tiempo, la apuesta por la calidad era exclusiva de las almazaras privadas”.

Francisco Reyes ha agradecido la labor desarrollada durante estos dos días por el panel de cata creado ex profeso para este concurso, que ha presidido por Brígida Jiménez, directora del IFAPA de Cabra (Córdoba), y que ha estado integrado por Fernando Martínez , jefe del Panel de Cata del Instituto de la Grasa de Sevilla; María José Moyano , especialista en I+D+I en el Instituto de la Grasa de Sevilla; José María Penco, catador y director de Proyectos de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO); Francisca García, secretaria general del Consejo Regulador de la DO Priego de Córdoba; Mari Paz Aguilera, doctora en Ciencias Químicas de la UJA y miembro del jurado en ferias y concursos nacionales e internacionales; María Luisa Ruiz, jefa del panel de cata de aceites de la Comunidad Valenciana; Macarena Díaz, directora y jefa del panel del Laboratorio Agroalimentario Industrial de Badajoz; Miguela González, jefa de panel de cata de Oleoestepa; y Juan Luis Lozano, jefe del panel de cata de la Fundación Citoliva.

QUÉ SON LOS JAÉN SELECCIÓN

El distintivo Jaén Selección fue creado por la Diputación jiennense en 2006 para fomentar la promoción, la comercialización y el consumo de los aceites jiennenses y también estimular a los productores a obtener aceites de calidad. Más de cuarenta marcas han obtenido desde entonces este sello a cuya cata concurso se han presentado más de 600 aceites de oliva virgen extra en todas las ediciones celebradas.