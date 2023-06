Día Mundial del Donante de Sangre: "Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente"

En un esfuerzo por reconocer la importancia vital de la donación de sangre y crear conciencia sobre su necesidad continua, Jaén se une, como cada 14 de junio, a la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. Esta conmemoración, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como objetivo agradecer a los donantes voluntarios y destacar su papel fundamental en la atención médica.



El Día Mundial del Donante de Sangre fue creado con la finalidad de promover la donación de sangre segura, voluntaria y no remunerada en todo el mundo. Desde su instauración en 2004, se celebra anualmente el 14 de junio, en honor al nacimiento del patólogo austriaco Karl Landsteiner, quien descubrió los grupos sanguíneos en 1900.

El lema de la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre de 2023 es "Comparte vida, dona sangre y plasma con frecuencia". El objetivo es recordar que existen personas que requieren transfusiones de forma continua y resaltar el papel fundamental que cada donante puede desempeñar al ofrecer el valioso regalo de su sangre o plasma. Asimismo, se busca enfatizar la importancia de donar sangre o plasma de manera periódica para garantizar un suministro constante, seguro y sostenible de sangre y productos sanguíneos en todo el mundo, con el fin de brindar atención oportuna a todos los pacientes que lo necesiten.





La sangre humana es un recurso vital e irremplazable que, a pesar de los notables avances tecnológicos, no puede ser sintetizado en un laboratorio. Su obtención se logra únicamente a través de la donación, lo que convierte a este acto en una muestra de generosidad y ciudadanía al abordar un problema de interés público. En esencia, la donación de sangre es acto voluntario, altruista y anónimo, establecido legalmente.

La donación de sangre es un proceso sencillo y breve que no supera los 10 minutos, durante los cuales se extraen aproximadamente 450 ml de sangre, representando alrededor del 10% del volumen total de sangre en el cuerpo de un adulto. Antes de la extracción, se lleva a cabo una entrevista y exploración médica del donante, que incluye la evaluación de su peso, pulso, presión arterial y análisis de hemoglobina. Es importante recalcar que cualquier persona que tenga dudas debe acercarse a la donación con confianza, ya que allí se buscarán aclarar todas las inquietudes. La calidad de la entrevista y el interrogatorio médico, respetando la privacidad y confidencialidad del donante, es crucial para garantizar el principio fundamental de la donación sanguínea: "No debe causar ningún perjuicio ni al donante ni al receptor". Finalmente, la donación de sangre concluye con la ingesta de un refrigerio. Su objetivo es reponer la pequeña pérdida de volumen sanguíneo con líquidos, mantener bajo control a la persona donante para prevenir mareos o desvanecimientos después de la donación, reconocer y agradecer su esfuerzo, y brindarle la oportunidad de entablar conversaciones con otros donantes, fomentando así el espíritu de comunidad.

Requisitos para ser donante de sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.









Además, se te recomendará la lectura de la "Hoja de Autoexclusión", una guía informativa que enumera las enfermedades que pueden ser aptas o no aptas para la donación, así como las preguntas frecuentes que puedas tener para consultar al personal sanitario. Después de completar el formulario de donación, se te pedirá que firmes un consentimiento informado.



Estos requisitos y procedimientos actualizados se implementan con el objetivo de garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor, y asegurar que la donación de sangre se realice de manera óptima y eficiente. Tu participación en este acto de solidaridad puede marcar una gran diferencia en la vida de quienes necesitan transfusiones sanguíneas.



Es necesario que 5.500 personas donen semanalmente en Andalucía

En este sentido, hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones. Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Hasta ahora, se han registrado 10.296 donaciones de sangre, un 3,5% más que en el mismo período del año anterior y 851 de plasma, y 123 de médula ósea, un 132% más. Este número de donaciones ha permitido que los hospitales públicos jiennenses hayan podido autoabastecerse, si bien se hace un llamamiento a donar en las diversas colectas que se realizan en la provincia, o acudir al Centro de Transfusión con cita previa, para mantener los niveles de hemoderivados necesarios que se destinarán a las personas que lo precisen. El pasado año fueron 22.807 los donantes de sangre registrados, junto a 1.968 de plasma y 77 de médula ósea.

Dónde donar



Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado “Donar Sangre”. Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

Funciones del Centro Provincial

El Centro de Transfusión Sanguínea Tejidos y Células de Jaén tiene encomendada la misión de autoabastecer a toda la provincia de Jaén de los hemoderivados suficientes a través de la Donación de Sangre y la Transfusión y Medicina Transfusional de los hospitales de su ámbito, el Hospital Universitario de Jaén.

Día Mundial del Donante de Sangre 2023: Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente









La Medicina Transfusional contempla la Transfusión, el Autotransplante de Progenitores Hematopoyéticos, el empleo de Componentes Sanguíneos para uso no Transfusional y las Plasmaféresis Terapéuticas, éstas últimas con acceso a las instalaciones de pacientes provenientes de toda la provincia. Además, se encarga de garantizar que haya componentes sanguíneos disponibles para todos los pacientes, y así cubrir las necesidades de los enfermos de hematología, de oncología, la actividad quirúrgica creciente o los trasplantes.

Además de la donación, el centro tiene encomendada la transfusión sanguínea, las aféresis terapéuticas y la elaboración de los componentes sanguíneos para uso no transfusional: colirios de suero autólogo, o soluciones de infiltración intraarticular de plasma rico en plaquetas.

El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén ha celebrado hoy un acto de homenaje destinado a los grandes donantes de componentes sanguíneos en la provincia de Jaén, al que ha asistido la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, junto a la directora del Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén, Monte Trujillo, que ha participado hoy en los actos conmemorativos en del Día del Donante de Sangre que este año se desarrolla en Úbeda, además de las Hermandades de Donantes de Úbeda, Linares, Jaén, y colectivos sociales. El lema de este año es “Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente”.











De este modo, ha rendido homenaje a ocho grandes donantes de componentes sanguíneos que han alcanzado las 100 donaciones de bolsas, además de los 25 que han alcanzado las 75 donaciones, las 70 personas que han llegado a las 65 bolsas, los 59 donante que han donado 60 bolsas y los 38 que han alcanzado las 50. Para reconocer a estos grandes donantes, el Centro de Transfusión ha entrega distinciones y diplomas, además de reconocer las donaciones y colaboración de la directora general de Directora General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, Trinidad Rus y a la labor desarrollada por las tres Hermandades de Donantes de Jaén. Para finalizar, ha tenido lugar un concierto ofrecido el cuarteto vocal jiennense ‘Camerata Díscola’ y el pianista Alberto Martínez Fernández.



Igualmente, hoy miércoles se está desarrollando una colecta especial en el Hospital de Santiago de Úbeda, para lo que se ha hecho un llamamiento a la población para participar. Así, quienes quieran donar podrán hacerlo de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.