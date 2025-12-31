Detenido en Martos un fugitivo internacional reclamado por Italia por delitos sexuales contra menores

Un hombre de 35 años, de nacionalidad marroquí y sin domicilio conocido, ha sido detenido en Martos (Jaén) por la Guardia Civil, tras constatar que sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales italianas por delitos sexuales contra menores de edad.

Los hechos se produjeron el pasado 21 de diciembre, cuando los agentes realizaban labores de refuerzo de la seguridad ciudadana y recibieron aviso de la Central Operativa de la Comandancia de Jaén sobre un altercado en un establecimiento de la localidad. Según informan fuentes policiales, dos personas estaban amenazando e intentando agredir al dueño del local.

Al llegar al lugar, los agentes procedieron a identificar a los implicados. Uno de ellos intentó huir, pero fue interceptado. La comprobación de su documentación reveló que existía una orden europea de detención vigente emitida por Italia, por lo que se procedió a su detención inmediata.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión a la espera de la extradición a Italia.