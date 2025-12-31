Detenido en Martos un fugitivo internacional reclamado por Italia por delitos sexuales contra menores
La Guardia Civil interceptó al hombre de 35 años tras un altercado en un establecimiento local; ingresará en prisión a la espera de su extradición
Jaén - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un hombre de 35 años, de nacionalidad marroquí y sin domicilio conocido, ha sido detenido en Martos (Jaén) por la Guardia Civil, tras constatar que sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales italianas por delitos sexuales contra menores de edad.
Los hechos se produjeron el pasado 21 de diciembre, cuando los agentes realizaban labores de refuerzo de la seguridad ciudadana y recibieron aviso de la Central Operativa de la Comandancia de Jaén sobre un altercado en un establecimiento de la localidad. Según informan fuentes policiales, dos personas estaban amenazando e intentando agredir al dueño del local.
Al llegar al lugar, los agentes procedieron a identificar a los implicados. Uno de ellos intentó huir, pero fue interceptado. La comprobación de su documentación reveló que existía una orden europea de detención vigente emitida por Italia, por lo que se procedió a su detención inmediata.
El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión a la espera de la extradición a Italia.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE JAÉN
"Nunca como hasta ahora en el seno del PSOE se había producido semejante runrún con la idea de que el ciclo político no da más de sí"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h