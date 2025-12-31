COPE
Podcasts
Jaén - Huelma
Jaén - Huelma

Detenido en Martos un fugitivo internacional reclamado por Italia por delitos sexuales contra menores

La Guardia Civil interceptó al hombre de 35 años tras un altercado en un establecimiento local; ingresará en prisión a la espera de su extradición

La Guardia Civil interceptó al hombre de 35 años tras un altercado en un establecimiento local

Guardia Civil

La Guardia Civil interceptó al hombre de 35 años tras un altercado en un establecimiento local

Ángel López

Jaén - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un hombre de 35 años, de nacionalidad marroquí y sin domicilio conocido, ha sido detenido en Martos (Jaén) por la Guardia Civil, tras constatar que sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales italianas por delitos sexuales contra menores de edad

Los hechos se produjeron el pasado 21 de diciembre, cuando los agentes realizaban labores de refuerzo de la seguridad ciudadana y recibieron aviso de la Central Operativa de la Comandancia de Jaén sobre un altercado en un establecimiento de la localidad. Según informan fuentes policiales, dos personas estaban amenazando e intentando agredir al dueño del local.

Al llegar al lugar, los agentes procedieron a identificar a los implicados. Uno de ellos intentó huir, pero fue interceptado. La comprobación de su documentación reveló que existía una orden europea de detención vigente emitida por Italia, por lo que se procedió a su detención inmediata.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión a la espera de la extradición a Italia.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE JAÉN

COPE JAÉN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking