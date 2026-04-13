"Daños colaterales" del 17M: La Guardia de Jaén retrasa la Romería de San Sebastián

La Romería de San Sebastián en La Guardia de Jaén se celebrará finalmente los próximos 23 y 24 de mayo, tras acordarse su aplazamiento una semana debido a su coincidencia con las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La decisión ha sido adoptada de forma consensuada entre el Ayuntamiento, la parroquia y la cofradía del patrón, según ha explicado el alcalde de la localidad, Juan Morillo. La festividad, que tradicionalmente tiene lugar el tercer domingo de mayo en el paraje de Allanadas, cambia así de fecha por motivos organizativos y de seguridad.

Motivos del cambio

El principal motivo del aplazamiento de la romería de San Sebastián ha sido garantizar la seguridad durante una jornada en la que coinciden dos eventos de gran relevancia: la celebración religiosa y los comicios autonómicos.

Según ha detallado el regidor, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la Guardia Civil y la Policía Local, no podían cubrir ambos dispositivos al mismo tiempo. “La Guardia Civil está en las mesas electorales de toda la provincia y los cinco policías locales del municipio también deben atender las siete mesas electorales”, ha señalado.

Ante esta situación, se planteó trasladar la romería al fin de semana siguiente, una propuesta que fue aceptada tanto por la cofradía como por la parroquia tras conocer las dificultades logísticas.

Beneficio para vecinos y participantes

El cambio de fecha también favorecerá a los vecinos de La Guardia de Jaén, especialmente a quienes participan en el proceso electoral como miembros de mesa, interventores o apoderados, así como a funcionarios públicos.

De este modo, se evita que los ciudadanos tengan que elegir entre acudir a votar o participar en la romería, permitiendo disfrutar de ambas citas con normalidad. “La gente no tendrá que votar con prisas ni abandonar antes la romería”, ha destacado el alcalde.

Apoyo del tejido local

El aplazamiento ha sido posible gracias a la colaboración de empresas y profesionales implicados en la organización de la romería, como proveedores de carpas, orquestas y atracciones, que han mostrado su disposición para adaptar las fechas sin inconvenientes.

El alcalde ha subrayado que se trata de una situación inédita, ya que nunca antes había sido necesario modificar la fecha de esta tradicional romería en honor a San Sebastián en La Guardia de Jaén.