COPE
Podcasts
Jaén - Huelma
Jaén - Huelma

"Daños colaterales" del 17M: La Guardia de Jaén retrasa la Romería de San Sebastián

Por motivos organizativos, el Ayuntamiento, la parroquia y la cofradía del patrón han decidido posponer la celebración de su tradicional romería una semana 

Romería de San Sebastián

Cofradía del Patrón

Romería de San Sebastián

Tomás Díaz

Jaén - Publicado el

2 min lectura

La Romería de San Sebastián en La Guardia de Jaén se celebrará finalmente los próximos 23 y 24 de mayo, tras acordarse su aplazamiento una semana debido a su coincidencia con las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

La decisión ha sido adoptada de forma consensuada entre el Ayuntamiento, la parroquia y la cofradía del patrón, según ha explicado el alcalde de la localidad, Juan Morillo. La festividad, que tradicionalmente tiene lugar el tercer domingo de mayo en el paraje de Allanadas, cambia así de fecha por motivos organizativos y de seguridad.

Motivos del cambio

El principal motivo del aplazamiento de la romería de San Sebastián ha sido garantizar la seguridad durante una jornada en la que coinciden dos eventos de gran relevancia: la celebración religiosa y los comicios autonómicos.

Según ha detallado el regidor, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la Guardia Civil y la Policía Local, no podían cubrir ambos dispositivos al mismo tiempo. “La Guardia Civil está en las mesas electorales de toda la provincia y los cinco policías locales del municipio también deben atender las siete mesas electorales”, ha señalado.

Ante esta situación, se planteó trasladar la romería al fin de semana siguiente, una propuesta que fue aceptada tanto por la cofradía como por la parroquia tras conocer las dificultades logísticas.

Beneficio para vecinos y participantes

El cambio de fecha también favorecerá a los vecinos de La Guardia de Jaén, especialmente a quienes participan en el proceso electoral como miembros de mesa, interventores o apoderados, así como a funcionarios públicos.

De este modo, se evita que los ciudadanos tengan que elegir entre acudir a votar o participar en la romería, permitiendo disfrutar de ambas citas con normalidad. “La gente no tendrá que votar con prisas ni abandonar antes la romería”, ha destacado el alcalde.

Apoyo del tejido local

El aplazamiento ha sido posible gracias a la colaboración de empresas y profesionales implicados en la organización de la romería, como proveedores de carpas, orquestas y atracciones, que han mostrado su disposición para adaptar las fechas sin inconvenientes.

El alcalde ha subrayado que se trata de una situación inédita, ya que nunca antes había sido necesario modificar la fecha de esta tradicional romería en honor a San Sebastián en La Guardia de Jaén.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE JAÉN

COPE JAÉN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 13 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking