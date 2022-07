Convocados los Premios de Creación Artística y Literaria 2022 de la Universidad de Jaén

El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén convoca la séptima edición de sus Premios de Creación Artística y Literaria, que incluye tres modalidades: el VII Certamen Internacional de Creación Literaria Miguel Hernández, el VII Certamen Internacional de Pintura Manuel Ángeles Ortiz y el XIV Certamen Internacional de Cortos Cinematográficos ‘Triminuto’.

Estos premios, a los que pueden concurrir hasta el 7 de octubre autores y artistas españoles o extranjeros mayores de 18 años, contribuyen a apoyar la realización de proyectos en el ámbito de la literatura, las artes plásticas y el cine, así como a fomentar e impulsar la actividad creadora en las distintas artes.

El VII Certamen Internacional de Creación Literaria Miguel Hernández-2022 incluye tres modalidades: ensayo, poesía y teatro breve. De entre las candidaturas presentadas, el jurado seleccionará aquellas que considere más adecuadas, evaluando la calidad de las obras en relación a los siguientes criterios: creatividad y originalidad, calidad de la composición literaria y estructura, riqueza del lenguaje utilizado, ritmo y coherencia en su desarrollo.

Por lo que respecta al VII Certamen Internacional de Pintura Manuel Ángeles Ortiz-2022, cada autor podrá concurrir con un máximo de una obra pictórica que será inédita, original y de su exclusiva propiedad. Asimismo, se garantizará la autenticidad de la misma y no podrá haber sido premiada en ningún otro certamen. Tanto el tema como la técnica pictórica serán de libre elección; no se aceptarán obras realizadas con técnicas digitales y, en caso de ser técnica mixta, se deberán especificar los materiales utilizados. Se valorará la habilidad técnica, la profundidad conceptual y la originalidad del tema. La dimensión de las obras no será inferior a 100 x 81 centímetros ni superior a 200 x 200 centímetros (incluidas las series).

Por último, respecto al XIV Certamen Internacional de Cortos Cinematográficos Triminuto UJA-2022, los trabajos presentados tendrán una duración máxima de tres minutos, incluidos los títulos de crédito si los hubiera. Además, han de ser originales, no pudiendo presentarse más de tres obras por autor. El argumento y el género serán de libre elección.

Toda la información relativa a cada una de estas tres convocatorias así como sus bases puede consultarse en el apartado de Convocatorias y Premios la página web del Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén, donde también se publicará el fallo del jurado, que comunicará a los participantes.