Constituida la comisión de investigación del World Padel Center de Jaén

El Ayuntamiento de Jaén ha constituido la Comisión Informativa Municipal Especial de Investigación de la celebración en Jaén del World Padel Tour de 2018 y 2019, tras el aplazamiento de la anterior convocada al efecto. El objetivo de esta comisión es aclarar el destino de 100.000 euros en patrocinios que no constan en el expediente de la edición de 2019 y 75.000 euros en facturas de organización sin contrato, después de que la organizadora del WPT 2019 reclame judicialmente a la Administración local casi 370.000 euros por impagos.

Este órgano de investigación fue creado, el 25 de septiembre de 2020, con los votos favorables del equipo de Gobierno (PSOE y Cs), Adelante Jaén y Vox y la abstención del PP, y está conformado por 3 representantes de PSOE, 2 del PP y uno por cada uno de los restantes grupos políticos (Ciudadanos, Adelante Jaén y Vox), bajo la presidencia de la segunda teniente de alcalde, María Cantos.

Todo es un paripé

El portavoz del Grupo Popular, Manuel Bonilla, ha lamentado, que el alcalde, Julio Millán, y su equipo de Gobierno, tres meses después de constituir en pleno el “paripé mediático” de esta comisión, vuelvan a realizar una convocatoria fallida, y ya es la segunda, incumpliendo el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Entidades Locales, sin trasladar a los grupos documentación relativa al orden del día, al menos con una antelación de 48 horas, como la propuesta de calendario, o sometiendo a la deliberación de la comisión unas normas de funcionamiento, que ni siquiera había sido incluidas en el orden del día.

El portavoz popular, ha querido reiterar, que “es un auténtico despropósito, que lo que se hubiera podido dilucidar en una única sesión, se vaya a desarrollar durante tres meses, con la única finalidad de montar un circo mediático y para distraer la atención de la opinión pública, ante la incapacidad de gestión de Millán y sus concejales, en esta dura crisis que vivimos. No sé qué pueden pensar los jiennenses que estén en desempleo, en un erte o que hayan tenido que cerrar su negocio, cuando vean que este gobierno municipal, en vez de poner en marcha medidas efectivas, como hacen desde hace meses otros ayuntamientos, se dedican a perder el tiempo en algo que podía ser aclarado en una mañana de trabajo”.

Dudas del concejal de Deportes

Al respecto, el concejal de Deportes, Carlos Alberca, ha llamado la atención sobre algunas de dudas surgidas, a raíz del análisis de la documentación que obra en poder de todos los miembros de la comisión, como el hecho de que no estén recogidos en el expediente del WPT 2019 los contratos de patrocinio. "Esta documentación ha tenido que ser reconstruida, prácticamente en su totalidad, puesto que en el expediente que se hallaba en el Patronato de Deportes solo había 2 papeles, hay que decir que el del año anterior, sí estaba completo", ha aclarado Alberca.

Del mismo modo, en la comisión se ha dado traslado sobre incongruencias como que, de los 100.000 euros en patrocinios que, según el anterior equipo de Gobierno, se habían cerrado para la organización del torneo de pádel en 2019, solo consten ingresos de dos de las empresas colaboradoras. "También hay otras cuestiones que han llamado mucho la atención, como facturas a empresas que, supuestamente, no tenían que trabajar en el evento, en torno a 50.0000 euros, que no se sustentan con contrato alguno", ha precisado Alberca, en alusión a que se han cargado costes al Consistorio del montaje de un evento que se anunció por parte del anterior equipo de Gobierno que sería "llave en mano".

Contradicciones

Bonillaa ha resaltado las continuas contradicciones del actual concejal de deportes, Carlos Alberca, “que dijo en su día que apenas había papeles en los expedientes del WPT del Patronato Municipal, y misteriosamente, tres meses después remite cientos de páginas de documentación obrante en los archivos del Patronato. Curiosamente, hemos podido comprobar que no se ha aportado documentación relevante, que nos consta está disponible en las dependencias del Patronato Municipal antes del Pleno del mes de septiembre, como son las liquidaciones del IVA o la demanda original del WPT contra el Ayuntamiento de Jaén; por eso hemos exigido que se incorpore inmediatamente” ha aseverado el portavoz popular, que ha añadido, que “nos parece relevante como incluso, en el desarrollo de la Comisión, el Sr. Alberca ha intentado que esa documentación no se uniera al expediente del WPT, para el análisis en las futuras convocatorias”.