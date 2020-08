Consejos para compaginar las medicinas con una conducción segura

Al ponerse al volante siempre hay que extremar las precauciones pero si se están tomando medicamentos aún hay que ser más precavidos todavía. Ya que según el Colegio de Farmacéuticos de Jaén “uno de cada tres medicamentos puede interferir en la capacidad de conducción”. Los profesionales de la Farmacia instan a revisar el prospecto de sus medicamentos o consultar a su farmacéutico antes de ponerse al volante este verano

No se trata de una cuestión menor ya que un tercio de los medicamentos puede generar interacciones que influyen sobre nuestra capacidad de conducción. Por esto motivo, y ante el aumento de desplazamientos en coche que se producirán en los próximos días en la llamada “operación salida”, los farmacéuticos jiennenses recuerdan la necesidad de informarse y tomar una serie de precauciones que minimicen los riesgos al volante.

17 de cada 100 conductores se medica

El presidente de la institución colegial, Juan Pedro Rísquez, pone de manifiesto que los farmacéuticos, por su contacto directo con el paciente, juegan un papel esencial a la hora de concienciar a la población sobre la importancia de la seguridad vial. “Sensibilizar e informar sobre los efectos negativos que determinados medicamentos pueden tener sobre la conducción puede salvar vidas. En este sentido, la labor informativa del farmacéutico es de gran relevancia, ya que por un lado promueve el uso racional de los medicamentos, pero además, conoce todos los medicamentos que puede estar utilizando el ciudadano, requieran o no de receta e informarle individualizadamente”, explica. En España, según diversos estudios, el 17% de los conductores declara estar en tratamiento farmacológico, sin embargo tres de cada cuatro reconoce no tener información sobre el efecto de su medicación. A esto se suma, además, que muchos conductores utilizan medicamentos que no precisan receta y desconocen y minusvaloran los efectos que también pueden presentar.

Según la información de la base de datos de medicamentos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, BOT PLUS, en la actualidad alrededor de 5.800 presentaciones de medicamentos – un 32,5% de los existentes - incluyen el pictograma que alerta sobre la posible interacción del medicamento con la conducción y remite al paciente a ampliar la información con la leyenda “Conducción: ver prospecto”. Dicho pictograma consiste en un triángulo equilátero rojo con un coche negro en el interior sobre fondo blanco y los fármacos que lo contienen pueden influir en la conducción de muy diversas maneras, bien produciendo un efecto terapéutico contraindicado en caso de conducir, o bien como consecuencia de un determinado efecto adverso.

Los efectos más comunes suelen ser la somnolencia, los mareos, la falta de coordinación, la disminución de los reflejos y alteraciones sensoriales, como la visión borrosa o la pérdida auditiva, el aumento del tiempo de reacción o estados de confusión y aturdimiento y alteraciones musculares. Aunque es importante recordar que no siempre el efecto será negativo, puesto que en muchas ocasiones el medicamento permite controlar la patología y mejorar la capacidad de conducción.

Consejos

Para evitar estos posibles efectos se recomienda evitar conducir al iniciar un tratamiento que potencialmente pueda disminuir reflejos o capacidad visual, tener especial precaución con la administración conjunta de varios medicamentos, y por supuesto no consumir alcohol. Es importante saber que algunos medicamentos incluyen alcohol en su composición, por lo que se recomienda consultar el prospecto para conocer su contenido total. En cualquier caso cada situación debe ser valorada individualmente, ya que un mismo medicamento podría no afectar a una persona y sí hacerlo de forma significativa a otra. Incluso, un mismo medicamento podría influir de forma diversa a la misma persona, en momentos diferentes.

En este sentido, el presidente del Colegio recomienda a la población que, en estas vacaciones, ante cualquier duda con los medicamentos y la conducción, consulten siempre a un profesional sanitario, en las oficinas de farmacia y en las consultas médicas. En la provincia hay una red de 309 oficinas de farmacia (55 de ellas en la capital) y más de 900 profesionales farmacéuticos.