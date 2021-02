El consejo de Karina a Blas Cantó, nuestro representante en Eurovisión de este año

Si alguien conoce bien el festival de Eurovisión esa es Maribel Llaudes, Karina, que hace 50 años estuvo a punto de ganarlo con una fenomenal canción titulada, “En un mundo nuevo”. Canción que se quedó en segundo lugar en el festivaL eurovisivo, que ese año se celebró en la capital irlandesa. Por cierto que Karina fue seleccionada para interpretar esta canción en el programa de TVE, Pasaporte a Dublín, en el que varios artistas de renombre (Rocío Jurado, Nino Bravo, entre otros) compitieron semanalmente. Finalmente, el público eligió a su favorito votando con un cupón publicado en una revista de la época. Corría el año 1971

Karina interpretó la canción en 6ª posición. Debido a un problema de sonido, el micrófono no se abrió en el momento adecuado, siendo imposible escuchar la primera frase de la canción. Surgieron rumores de que Karina había olvidado la primera parte de su canción debido a este hecho. La canción se hizo con el segundo puesto, recibiendo 116 puntos.

El enorme éxito de la canción propició la filmación de la película homónima, "En un mundo nuevo" protagonizada por la propia Karina, junto a Pepe Rubio, dirigida por Ramón Torrado y Fernando García de la Vega y que versa precisamente por las peripecias de una joven para poder representar a España en el festival de Eurovisión con el tema del mismo título​

Así las cosas, Karina, desde su cuenta de Instagram le ha mandado este cariñoso mensaje a Blas Cantó y que incluye algunos consejos: el próximo 3 de Abril se cumplen 50 años de mi participación en Eurovisión. Este año en unos meses nos representará con la maravillosa canción “Voy a quedarme” @blascanto_es para mi desde luego este año hemos puesto el listón muy alto llevamos un representante magnífico ?￰゚ムマ? con una calidad vocal envidiable. Querido Blas, todo mi apoyo y mi ánimo lo harás fenomenal eso seguro, disfrútalo mucho!!

El mismo Blas Cantó no ha tardado en responder a Karina con este comentario: “Gracias Karina. Eres la mejor. Te admiro y me emocionan mucho tus palabras. Tu ilusión sigue intacta, y tu amor por la música y las canciones hermosas traspasa cualquier concurso o puntuaciones. Me has dado un chute de energía. Mil besos ❤”