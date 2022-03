¿Con cuántas cervezas puedo dar positivo en un control de alcoholemia?

La Guardia Civil no se anda con medias tintas a la hora de pronunciarse sobre la mezcla de alcohol más volante: “dice el refrán que "No hay peor ciego que el que no quiere ver"... y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber. Al volante márcate un 0,0 de alcohol”

Aún así hay muchos conductores que confían en que tomarse “sólo” unas cervezas no rebasarían los mínimos de alcohol en sangre que estipula la normativa vigente de tráfico. Lo mejor es no beber nada antes de ponerse a los mandos del vehículo porque lo de dar positivo a la hora de “soplar” depende de muchos factores. Desde Tráfico se señalan estas estadísticas y las hacían públicas en sus redes sociales





Dice el refrán que "No hay peor ciego que el que no quiere ver"... y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber.



Al volante márcate un 0,0 de alcohol

Es decir que dependiendo del sexo y del peso estas serían las repercusiones en nuestro organismo.

Hombres

Con una graduación media de 5º, para un hombre de complexión media beberse dos jarras supondría dar positivo. La DGT, por su parte, cifra en 1,5 vasos normales el positivo.

70 kg

Una jarra: 0,3 mg/L en aire espirado. Dos jarras: 0,6 mg/L en aire espirado. Tres jarras: 0,8 mg/L en aire espirado.

80 kg

Una jarra: 0,2 mg/L en aire espirado. Dos jarras: 0,5 mg/L en aire espirado. Tres jarras: 0,7 mg/L en aire espirado.

Mujeres

Con una jarra ya superaría la tasa permitida de 0,25 mg/L en aire espirado para mujeres alrededor de los 60 kg.













En un control de alcoholemia un conductor se considera positivo cuando arroja un resultado superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre (0,25 mg/l en aire espirado). Para los conductores profesionales y noveles, la tasa es de 0,3 g/l en sangre y 0,15 mg/l en aire. Por encima de 0,6 g/l, la conducción bajo los efectos del alcohol pasa a convertirse en delito.





Según la DGT:

"Existe la percepción de que el riesgo de accidente se asocia únicamente a niveles de consumo muy elevados, pero sus efectos negativos sobre la capacidad de conducir se observan incluso con niveles bajos de consumo. A medida que aumenta la cantidad de alcohol en el organismo, lo hace el riesgo de accidente: con una alcoholemia de 0,5 gr de etanol por litro de sangre se multiplica por dos el riesgo de sufrir un colisión, y con 0,8 gr/l el riesgo es 5 veces mayor, y continua aumentando a medida que lo hace el nivel de alcohol en sangre. No sólo aumenta el riesgo de sufrir un accidente, también lo hace el riesgo de sufrir lesiones y la probabilidad de que estas sean mortales. El riesgo es aún mayor en los conductores jóvenes, en los que se une a la inexperiencia con el alcohol la inexperiencia en la conducción, hecho que justifica que el legislador haya establecido en la norma, como veremos más adelante, niveles de alcoholemia menores para los conductores en los dos primeros años del permiso"

¿Cuántas cervezas se consideran "consumo moderado"?

La cerveza es sin duda una de las bebidas más populares y consumidas del mundo por millones de personas. El 81% de los españoles adultos consumen cerveza de forma ocasional o habitual, de los que un 53% son hombres y un 47% mujeres según un informe de Cerveceros de España.









Además de ser la “reina” de la barra, la cerveza es sin duda una bebida de gran importancia para la hostelería y la economía en España, ya que genera cerca del 90% del empleo del sector hostelero (344.000 puestos de trabajo), representa la cuarta parte de la facturación de los establecimientos de hostelería y supone un 1,4% del PIB español.

Si de salud hablamos, el consumo moderado de cerveza es perfectamente compatible con una alimentación saludable y puede tener efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, óseo e incluso inmunológico, según se desprende de numerosos estudios realizados en los últimos años.









La cerveza está incluida en el texto de la Dieta Mediterránea, considerada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. A esto hay que sumar que está reconocida por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria como parte de su Pirámide de la Alimentación Saludable, siempre que se tome de manera moderada en adultos sanos.

Se estima como consumo moderado en adultos sanos entre 10-12 g/día para las mujeres y 20-24g/día para los varones, o lo que también se corresponde a 200-300 ml de cerveza para ellas y 400-600 ml para ellos.