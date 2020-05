La Comisión Delegada de la RFEF, da por finalizada la temporada

La Comisión Delegada de la RFEF, reunida telemáticamente aprobó la propuesta para resolver las competiciones no profesionales que ya fue analizada por la Comisión de presidentes territoriales y la Junta Directiva. La decisión establece finalizar las fases regulares de las competiciones federativas de ámbito estatal sin descensos, así como disputar la fase final o play-off, en el caso de haberla, en formato exprés y sin afluencia de público, con un intervalo mínimo de 72 horas entre los partidos, salvo en categorías juveniles donde se da por terminada la temporada y se practican los ascensos.

Al margen de lo tratado para el futbol profesional, Primera y Segunda División, para la Segunda B y Tercera División, esta última es la que compete a nuestra provincia, se han autorizado 20 convocados para los partidos de fase de ascenso. En el caso de la provincia jienense, jugarán el play off exprés a Segunda B, el Linares Deportivo y el Real Jaén, mientras que el Atlético Porcuna, que estaba en zona de descenso, salvará la categoría.

En campo neutral

Este play off exprés se disputaría en una campo neutral, y los equipos implicados en el grupo IX de Tercera División, el Linares Deportivo y Real Jaén, tendrían que enfrentarse en el primera eliminatoria, es decir primero contra cuarto, mientras que el otro enfrentamiento sería El Ejido-Motril, segundo contra tercero. La sede está todavía por designar, y como quedó dicho, los encuentros se jugarían sin público, a puerta cerrada.

No obstante, la celebración de los encuentros estará supeditada a la autorización que otorguen las autoridades sanitarias y deportivas (Ministerio de Sanidad y Consejo Superior de Deportes), ya que esta decisión federativa está supeditada a la evolución de la pandera, y las recomendaciones de los dos organismos oficiales.

Lo que dicen los clubes

En declaraciones a los medios informativos, el presidente del Linares Deportivo, Jesús Medina, que tras tener dudas de la celebración de estos encuentros, comentó que “aceptamos la decisión de la Federación, pero no puedo omitir que hemos sido perjudicados de manera clara, ya que la gran temporada que hemos realizado, no tendrá ningún favor, como en anteriores ediciones, siendo los más beneficiados el resto de equipos, segundo, tercero y cuarto, que con dos victorias pueden estar en Segunda B”.

Por su parte, el director deportivo del Real Jaén, José Antonio Presas ‘Puskas’, declaró a Deportes COPE JAEN que “estamos muy ilusionados y con la idea de poder aprovechar la oportunidad que tenemos de poder ascender”, para insistir que “estoy convencido que el play off exprés se va a celebrar, por lo que tenemos que seguir preparándonos adecuadamente” En cuanto al entrenador blanco, Jaime Pérez, sobre las reclamaciones que se puedan producir por equipos que tenían posibilidades y han quedado rotas, comentó que “seguro que las habrá porque en algunos grupos hay una mínima diferencia de puntos y quedaban muchos partidos por disputar”, para incidir que “el Real Jaén podría ser tercero, puesto que al no haber terminado la temporada, se debería tener en cuenta el gol-average general en vez del particular, y en ese caso tenemos menor coeficiente que el Motril”. No obstante el particular, como ya se habían disputados, es favorable a los motrileños.

Habrá que esperar, pues, ya que el desarrollo de la pandemia del Covid 19 y su desarrollo serán los que determinen que todo esto se lleve a cabo, hecho que, en caso favorable, no tendría lugar ante de la última semana de junio.