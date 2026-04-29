El colector de Los Puentes podría ser una realidad gracias a los fondos del Gobierno para la recuperación de la provincia tras el tren de borrascas  

Dos décadas esperando soluciones. Podría tener su final más cerca una demanda histórica de Jaén en los últimos veinte años. Hace unos días, los vecinos de Los Puentes atendían a COPE Jaén para manifestar su "hartazgo" por la "dejadez" de las administraciones a la hora de atender las demandas vecinales. Los vecinos de esta zona de Jaén reclamaban mayor atención con el fin de continuar con el proceso de regularización de sus viviendas. Para ello, es indispensable contar con el colector, y los planes especiales que sacan adelante los propios vecinos.

Históricamente, estos jiennenses llevan reclamando la construcción de esta infraestructura para poder dar un paso más en la redacción de los planes especiales. Con ambas partes sobre la mesa, se avanzaría notablemente en la regularización de estas viviendas.

posible paso adelante

Los vecinos en cuestión han venido reclamando a la Junta de Andalucía celeridad para ejecutar un proyecto ya redactado. Tal y como exponía a este medio José Sánchez, presidente de Unión de Gestión Vecinal, la Junta se habría comprometido a ejecutar el proyecto del colector una vez que se solventen las actuaciones previstas por el tren de borrascas, sin una fecha clara en el horizonte.

Ante ese panorama de incertidumbre, el Ayuntamiento de Jaén ha pensado en los vecinos de Los Puentes. Este miércoles se ha celebrado un pleno extraordinario, en el que se ha aprobado solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España una serie de ayudas para poder reparar y recuperar espacios dañados en la ciudad ocasionados por el temporal. Concretamente, a la Junta se solicitan 1.5 millones de euros y al Gobierno de España cerca de 84 millones.

En relación a las ayudas solicitadas al Gobierno, el Ayuntamiento de Jaén ha establecido una partida de 10 millones de euros para "la construcción de un colector en la zona de Los Puentes para prevenir daños por inundaciones y avenidas". También, en ese mismo sentido, se solicitan otros 10 millones para "la construcción de infraestructuras de defensa y regulación de cauces y riveras".

A la espera de los fondos

Una vez que se han solicitado estas ayudas, el Ayuntamiento espera una respuesta positiva por parte del Gobierno para ver si se aprueba esta cantidad económica solicitada. Podrían llegar 84 millones de euros para la recuperación de las zonas más dañadas de la capital jiennense, la cual se ha convertido en uno de los enclaves de Andalucía con mayor incidencia del tren de borrascas.

Si llegasen estos fondos, se daría un paso importante en la ejecución del colector, aunque habría que escuchar la postura de la Junta de Andalucía en una actuación de su competencia. Así pues, se convocaría la Mesa de Los Puentes para informar a los vecinos de este avance.