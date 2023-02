La Cofradía de la Buena Muerte organiza la tercera edición de su carrera solidaria

El Patronato Municipal de Deportes colabora con la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la organización de la tercera edición de la Carrera-Marcha de la congregación religiosa, que se celebrará el domingo 12 de marzo a beneficio de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. La prueba, que contempla una carrera de aproximadamente cinco kilómetros y una caminata, se desarrollará por el casco antiguo y está abierta al público en general sin limitación de edad. La hermana mayor de la cofradía, Raquel Hernández, ha explicado en la presentación “que uno de nuestros fines principales es la caridad y hace ya unos tres años innovamos con la celebración de esta carrera”.

“El destino de los beneficios de este año nos parece muy interesante. Por un lado por lo que es la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico y, por otro, porque la intención es destinar todo el dinero que se recaude a la investigación y a la búsqueda de tratamiento para esta patología” ha añadido. En la misma línea se ha pronunciado una de las socias del colectivo, Ana Lara, que ha asegurado que “uno de los principales objetivos que tenemos es conseguir fondos para la investigación ya que no se destina el suficiente dinero, ni de lejos, para investigarlo”.

Los interesados en participar podrán inscribirse entre las 00:00 horas del domingo 12 de marzo y las 22:00 horas del 8 de marzo en la web https://www.rockthesport.com/. El precio de la inscripción, tanto para la carrera como para la caminata, es de 10 euros. Además, se podrá colaborar sin necesidad de participar a través de un dorsal cero, con una aportación de cinco euros.

Recorrido.- El circuito que tendrán que completar los participantes es el siguiente: Plaza de Santa María, calle Campanas, c/ Bernabé Soriano, c/ Virgen de la Capilla, c/ Rastro, c/ Madre Soledad Torres Acosta, c/ Millán de Priego, c/Nuñez de Balboa, c/ Juanito Valderrama, c/ Puerta de Martos, c/ Magdalena Baja, Plaza de la Magdalena, c/ Juanito el Practicante, c/ Llana de San Juan, c/ Almendros Aguilar, Plaza de la Merced, c / Merced Alta, c/ Frente a Jesús, c/ Conde, Carrera de Jesús y Plaza de Santa María.

Los tres primeros clasificados de la general, tanto en hombres como en mujeres, se llevarán aceite y un trofeo. La organización ha estipulado igualmente premios para las categorías discapacitados masculino y femenino, infantil y juvenil.