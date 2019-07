COAG Y UPA animan al sector a acudir a la gran manifestación del 9J en Sevilla

Las organizaciones agrarias COAG Andalucía y UPA Andalucía, junto a los sindicatos UGT Andalucía y CCOO Andalucía, han ofrecido una rueda de prensa en la capital hispalense, donde se ha informado sobre la #GranManifestación9J, que tendrá lugar en Sevilla la próxima semana para denunciar la situación de crisis de precios del aceite de oliva y pedir a las diferentes administraciones que tomen las medidas oportunas, dentro de sus competencias, para buscar soluciones. La Organización de Entidades para la Economía Social, ES Andalucía, que representa a muchas cooperativas agroalimentarias, también ha mostrado su apoyo a la manifestación.

En su comparecencia, el secretario general de UPA Andalucía, Miguel Cobos ha agradecido el respaldo del Presidente de la Junta de Andalucía y ha pedido que se materialice en medidas concretas: “Agradecemos el respaldo que ayer trasladó el presidente Juanma Moreno al sector del aceite de oliva en la Mesa de Interlocución agraria que se celebró en la Consejería de Agricultura. Pero necesitamos que esas buenas intenciones se traduzcan en medidas concretas, que no sólo solucionen los bajos precios de esta campaña, sino también los problemas estructurales que acusa el sector. Por parte del Gobierno autonómico, hacen falta recursos técnicos y humanos suficientes en materia de promoción, controles de calidad, ayudas para la concentración de la oferta, envasado y comercialización, etc. Hace falta que el Gobierno central también reivindique en Bruselas la autorregulación del sector, así como la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria para que se puedan establecer contratos tipos que garanticen unos precios mínimos vinculados a los costes de producción, para que aporte un equilibrio y garantía de renta a la cadena y una estabilidad en el precio que posibilite un consumo constante”.

Y ha añadido: “Creemos que hay motivos objetivos, y ahora es el momento de salir a las calles, porque el precio del aceite de oliva continúa siendo ruinoso. Además, estamos en el lugar adecuado, pues para Andalucía es un sector estratégico y el futuro del mismo afecta directamente a toda la sociedad. Estamos legitimados y tenemos la obligación de realizar esa protesta en Sevilla, porque representamos al sector productor, a pesar de los intentos de desmovilización de algunas organizaciones y entidades. Hacemos un llamamiento para que todos los olivareros participen el próximo día 9 en la capital, y llenemos la Avenida de la Palmera en defensa de nuestro olivar.

Por su parte, el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha explicado los motivos de la movilización: “Nos tiene aquí el precio del aceite. Nos jugamos 1500 millones de euros, lo mismo que el conjunto de la ficha financiera de la PAC para Andalucía. Y ese precio se debe a las maniobras de especulación. No hay excedente, porque estamos por debajo de los niveles de consumo. Lo que ocurre es que hay maniobras de especulación y el epicentro está en Andalucía. Por eso nos manifestamos en Sevilla, ante la Junta de Andalucía y ante la Delegación del Gobierno de España. La Junta es competente para llevar a cabo los controles de la producción y del Ministerio dependen otras cuestiones que reivindicamos y que ayudarían a reequilibrar los mercados y avanzar en precios más razonables, como son las medidas de gestión de mercado, el almacenamiento privado y los avances en autorregulación. Si hay especulación, no entendemos por qué Competencia no entra a investigar”.

Igualmente, López ha recordado la importancia estratégica del sector del olivar para Andalucía, y ha agradecido al Presidente de la Junta que haya entendido que esta movilización no tiene un carácter político y que se haya posicionado del lado de los productores: “El olivar tradicional es un tejido productivo sostenible, que crea empleo, que gestiona territorio, es un bosque insustituible… Sería una barbaridad y un error político no protegerlo y defenderlo con toda la contundencia. Un tejido productivo como éste distribuye la riqueza y fija población, porque mantiene dosis de bienestar social ¿Qué otro sector puede aguantar a más de 200.000 explotaciones, más de 20 millones de empleos, sostener y fijar al territorio más de 300 pueblos? No hay alternativa, por eso esto se tiene que convertir en un problema de estado y tiene que liderarlo el Presidente de la Junta de Andalucía, y yo le agradezco que ayer asumiera nuestra reivindicación, que asumiera que hay un problema que hay que gestionar y que Andalucía tiene que controlar y verificar qué se está haciendo en cada eslabón para evitar esta situación de especulación. Lo agradecemos públicamente, porque aquí no hay más posición política que defender el interés general”.

Ambas organizaciones han manifestado que se están consiguiendo avances, y que el precio ha subido desde que se inició este proceso de movilizaciones, pero no es suficiente, y los olivareros no pararán hasta que se consigan eliminar las prácticas especulativas que distorsionan el mercado y se impongan la transparencia y la lógica en la formación de los precios.