COAG pide una defensa a ultranza del campo andaluz

El secretario general de COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila, ha estado en el acto de la firma de la declaración institucional con la postura de Andalucía ante la reforma de la PAC. En esta declaración se defiende una política de precios para que los productos puedan tener calidad y que Andalucía obtenga lo que le corresponde. Pero también se reivindica la importancia del desarrollo rural, la incorporación de jóvenes o las ayudas a la modernización, así como garantizar una tierra verdad y sostenible.

En opinión de Juan Luis Ávila, “estamos satisfechos con la firma de este documento conjunto por parte de todas las organizaciones agrarias” y esperemos que en esta ocasión este documento sirva para que tengamos un posicionamiento firme, todos a una, y que cuando llegue la hora de la verdad no se termine de luchar por el interés general de Andalucía”. “Hemos perdido casi 1.000 millones de euros en la anterior reforma y COAG no va a permitir que se pierda ni un euro más en la actual reforma”, añade. El objetivo “no es solo que no se pierda, sino que se recupere parte del dinero que llegaba antes y que ahora se ha repartido por otras comunidades autónomas”.

De esta forma, recalca que “el documento es un punto de partida, a partir del que trabajar”. El documento que hoy “hemos firmado debe trasformarse en una realidad a la hora de defender los intereses de Andalucía y del campo andaluz.

A. Agudo