El Cliniqas.com Linares ha hecho historia al proclamarse campeón de la Europe Trophy de tenis de mesa. El equipo linarense ha conseguido el primer título europeo para el tenis de mesa andaluz y el primero para un club de Linares en cualquier disciplina, tras una vibrante final disputada en Serbia.

Una final de máxima tensión

La gran final de la Europe Trophy, celebrada en Serbia, enfrentó al conjunto linarense contra el STK Josip Kolumbo en un duelo de alta intensidad. La eliminatoria comenzó con mal pie para el Cliniqas.com, ya que Marta Perales no pudo superar la solidez de Sun Chen y cedió el primer punto con un claro 3-0.

El Cliniqas.com de Linares hace historia y se corona campeón de Europa

Sin embargo, la reacción del equipo español fue inmediata. La jugadora japonesa Haruna Ojio mostró un nivel sobresaliente para igualar el marcador (1-1) tras vencer a María Dolgikh por la vía rápida. El punto de inflexión llegó con la capitana, Roxana Istrate, que se mostró intratable ante Anna Fejos y selló el 2-1 con un contundente 3-0 (11-8, 11-8, 11-8).

Con la presión en su punto más alto, Haruna Ojio volvió a la mesa para cerrar el encuentro. En un duelo muy trabajado, la nipona se impuso a Chen Sun por 3-1, sumando el punto definitivo que daba la victoria por 3-1 al equipo y desataba la euforia en la expedición linarense.

La clave del éxito: cantera y experiencia

Este triunfo histórico se ha construido sobre una filosofía que combina el talento internacional con una fuerte apuesta por la base. La presencia de la nipona Haruna Ojio ha sido fundamental, ya que contar con ella "es un seguro de vida". Junto a ella, la capitana Roxana Istrate, ya "una linarense más", y jóvenes promesas como Diana Caro-Accino y Marta Perales completan la plantilla.

El conjunto linarense consigue el primer título europeo para el tenis de mesa andaluz

Es un seguro de vida"

El club destaca que este éxito es un "espaladarazo importante al trabajo de base" y un "premio a la constancia, al sacrificio y a la ilusión". Lo que empezó como la afición de un grupo de amigos en los míticos "Billares París" de la ciudad se ha convertido en un equipo campeón de Europa, un hito que se celebrará en Linares, Andalucía y en todo el país.