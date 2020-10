Un cliente de Jaén exonerado de pagar 14.000 euros por intereses de usura en su tarjeta de crédito

La historia la ha hecho pública en un comunicado “Reclama por Mí”, una plataforma de reclamaciones online, a la que acudió un jiennense, R.C., que llevaba más de una década pagando por su tarjeta revolving. Este tipo de tarjetas son una solución que, si bien a priori puede parecer flexible y cómoda, al final acaba convirtiéndose en una “verdadera pesadilla”. A la hora de contratar una, se antoja como una forma fácil de hacer frente a los pagos necesarios en el momento deseado aunque no se disponga de crédito. Sin embargo, su letra pequeña hace que al final termine convirtiéndose en “una condena de difícil escapatoria”.

Según la plataforma de reclamaciones este problema lo experimentan miles de personas que, por necesidad o desconocimiento, deciden contratarlas. Es el caso de un jienense, R.C., que llevaba más de una década pagando por su tarjeta revolving. Según cuenta, en un principio no reparó en la trampa de su línea de crédito. “Antes no sacaba apenas dinero, por lo que no me daba cuenta”. Sin embargo, todo cambió cuando llegó la crisis. “Tenía que echar más mano de la tarjeta y, para pagar las cuotas, necesitaba incluso sacar más dinero de esa tarjeta, y se me acumulaban los intereses”, expone.

Fue entonces cuando empezaron a salir informaciones en los medios de comunicación y por Internet de lo que les estaba sucediendo a miles de personas que se encontraban en una situación, sino idéntica, muy similar a la suya. “Cuando lo vi en Internet, y en la radio escuché algo sobre las tarjetas revolving, investigué. Entonces encontré la página www.reclamapormi.com y rellené la solicitud sin dudarlo”, señala. En aquel momento, Wizink le seguía reclamando 14.310,09€.

El bufete de abogados, especializados en reclamaciones por tarjetas revolving y microcréditos, se hizo cargo de su caso. Este obtuvo una sentencia firme en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Martos, Jaén, por la que se condenó a la entidad a devolver un total de 3.067,7€, cantidad que el afectado aún espera sea embolsada en su cuenta. Además, Wizink fue obligado a perdonarle una deuda de más de 14.300 €.

Desde Reclama Por Mí alertan de la facilidad de las entidades para comercializar este tipo de créditos. “Cuando un afectado contrata una tarjeta revolving de Wizink, Santander, Bankinter, Caixabank o Sabadell, lo hace sin conocer en profundidad sus características, sin ser consciente que en ocasiones pueden llegar a pagar más del doble por el crédito dispuesto durante décadas ”, informa Javier Moyano, CEO de la plataforma. “Sin embargo, la Ley de Represión de la Usura es clara y se posiciona a favor del consumidor cuando se trata de un tipo de interés tan elevado”, añade.

Por su parte, Cristina González Piñeiro avisa de que no solo hay que tener cuidado con los bancos en lo que respecta a las tarjetas revolving. “Todos podemos tener una tarjeta de este tipo y estar usándola sin darnos cuenta. Las venden supermercados, gasolineras, tiendas de ropa...establecimientos a los que acudimos frecuentemente”, asegura. Por ello, “es recomendable estar al día de nuestras finanzas, controlar nuestros extractos bancarios para saber si nuestro crédito es revolving...y ponerle fin”, concluye la directora jurídica de Reclama Por Mí.