“Cínica, lila, pizpireta” así califica el alcalde socialista de Begíjar a la oposición del PP

Las sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Begíjar son de todo menos tranquilas. La tensión es palpable en el salón de plenos en los que las intervenciones están repletas de duros ataques al adversario político. En la última sesión el alcalde, el socialista Diego Soriano llamó “pizpireta” a una edil del PP, a la portavoz “cínica” y a otro concejal popular “lila”. Ante esta situación eEl coordinador general del Partido Popular de Jaén y portavoz del Grupo Popular en la Diputación provincial, Miguel Contreras ha condenado esas “continuos insultos y faltas de respeto” del alcalde socialista de Begíjar,

Actitud soberbia

Contreras señala que es una “auténtica vergüenza” oír esa serie de “despropósitos y descalificaciones” de quien es el representante público de todos los vecinos de Begíjar. Es “vergonzoso”, ha continuado el diputado provincial “que alguien como el alcalde de una corporación hable con tal soberbia que se permita el lujo de acusar a otro concejal de no tener nociones sobre la política municipal cuando el que está demostrando no tener conocimientos ni de política ni de civismo es el señor Soriano”. “Mofas, injurias, descalificaciones, ironías y burlas, con expresiones como ‘lo que has conseguido lo has hecho lloriqueando’ o ‘ahora tendrás tú un turnito para divertirte que seguro que lo haces muy bien’ a lo que hay que añadir que el señor alcalde entra en hacer valoraciones personales sobre la forma de ser de los concejales, algo intolerable que merecería la dimisión de este señor”, ha dicho Contreras.

Piden ámparo

Ante tales “expresiones” del señor Soriano, desde el Partido Popular de Jaén “exigimos que Francisco Reyes como secretario general de los socialistas jiennenses desautorice inmediatamente este tipo de comportamientos del alcalde de Begíjar así como la publicación de su teniente de alcalde, José Cedillo donde comparó a los Guardias Civiles con Bildu, un hecho por el que ya tendría que haber dimitido y por el que sin embargo ni si quiera se ha pronunciado el señor Reyes”.

“Lo que está ocurriendo en Begíjar, las faltas de respeto, la deslealtad hacia compañeros de corporación, la soberbia y la poca moral del alcalde y de su teniente de alcalde es algo a lo que el PSOE de Jaén debe poner límites de inmediato”, ha concluido Contreras.

