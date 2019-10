Cinema Jaén 2.0, con Luis Moreno

El viernes pasado aparecieron, de forma inesperada, cuatro películas en la cartelera, un número inusual al que no estamos acostumbrados, ya que lo habitual es que se estrenen una o dos. Aunque la fiesta ha durado poco, que nos quiten lo bailao.

El primer estreno acontecido la semana pasada fue una intriga de ciencia-ficción donde veterano asesino a sueldo, al retirarse, debe hacer frente a un clon suyo 30 años más joven: “Géminis”.

Una patochada de principio a fin. Todavía es difícil comprender como Ang Lee, el director de “Sentido y sensibilidad” y “La vida de Pi”, puede haber filmado un tostón de semejante calibre. Los diálogos son de pacotilla, la historia previsible hasta para un tierno infante y, lo peor de todo, es que la parte técnica parece ensimismada en confrontar al actual Will Smith con el de su infancia y juventud. Todo muy chusco, sin interés argumental y con las habituales y ridículas peleas que sabes perfectamente cómo van a terminar. Eso por no ahondar en el sonrojo de una escena final supeditada al más forzado happy end que recuerdo en los últimos tiempos. Comprendo que el “cine alimenticio” lo han practicado casi todos los grandes directores a lo largo de su carrera, pero también es verdad que hay formas y formas de hacerlo.

Otro estreno de la semana pasada fue la acostumbrada película de animación. Esta vez, la factoría fundada por Steven Spielberg, la DreamWorks, nos ha traslada al mágico mundo de los yetis.

Resulta que una adolescente, por casualidad, encuentra en su azotea a una joven criatura escapada de un laboratorio. A partir de entonces emprende una épica aventura que la llevará al Everest: “Abominable”.

¡Pues vale! ¡Lo habitual! Estamos ante una peliculita simpática –incolora, inodora e insípida–, que no aporta nada especial a lo que ya hemos visto en infinidad de ocasiones. Todo muy convencional para contar una historia que en no pocas ocasiones cae en lo empalagoso. Eso sí, como no podía ser de otra manera, viniendo de donde viene, la resolución visual es lo mejor con diferencia, aportando vistosidad y colorido a la factura formal. Otra cosa bien distinta es el guion, como siempre lo menos cuidado en el Hollywood de hoy en día, donde la falta de imaginación y creatividad no sólo hace mella en la historia sino también en los diálogos. En fin, 90 minutos de ese cine que se ve y olvida con la misma facilidad. Posdata: “Cómo entrenar a tu dragón” marcó un hito que “Abominable” no ha superado.

El tercer estreno de la semana pasada que vamos a comentar es una comedia de terror que, a pesar de su producción estadounidense, desprende un agradable aroma a humor negro británico.

Resulta que una joven, en su noche de bodas, descubre sus excéntricos suegros esconden un siniestro plan para acabar con ella: “Noche de bodas”.

Hombre, no estamos ante “Arsénico por compasión” pero tampoco sería justo desdeñar a esta cinta que nos muestra algunos ingredientes más que suculentos, entre los cuales se puede apreciar, la crítica social, el “gore” despendolado, el humor corrosivo o la comedia “slapstick”. Todo ello muy bien salpimentado por las efectivas interpretaciones de su plantel de actores, entre quienes destaca Samara Weaving y la siempre atractiva Andie MacDowell. En resumidas cuentas, “Noche de bodas” es una efectiva mezcla de géneros que te hace pasar 90 minutos agradables y en la que sus realizadores, porque son dos: Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, consiguen aproximarse a gamberradas tan entrañables como “La muerte os sienta tan bien” o “Abierto hasta el amanecer”.

Y terminamos este apartado crítico comentando la última película aparecida en nuestra cartelera la semana pasada. Se trata de la última película dirigida por el gran Woody Allen.

En esta ocasión nos cuenta la historia de dos jóvenes prometidos que, un buen día, llegan a la Gran Manzana para asistir a una fiesta y se encuentran con un tiempo horrible: “Día de lluvia en Nueva York”.

Woody Allen a lo suyo, demostrando que cuando más arrecian las críticas del movimiento “Me Too” y un auténtico coro de detractores se empeñan en proclamar que su cine está agotado, va y se saca de la manga esta brillante comedia romántica donde se compendia su inigualable estilo y su maravillosa forma de entender el cine. He de reconocerlo: Me encanta Woody Allen. Es más, lo considero un pariente alejado de mi familia. Siempre puntual a su cita, siempre con un genial detalle que te alegra la vida y, de paso, de hace comprender mejor el mundo. En “Día de lluvia en Nueva York” encuentro gracia, ironía, hondura, talento y elegancia. Algo que muy pocos consiguen transmitir. Sí, ha filmado 50 películas en 83 años de vida, pero todavía conserva su proverbial ingenio. ¡Larga vida al maestro Allen!