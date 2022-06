El cierre argentino Pablo Taborda se une al Jaén Paraíso Interior FS. El Club amarillo ha cerrado un acuerdo para la incorporación del jugador por dos temporadas, convirtiéndose en el segundo fichaje para la temporada 22-23.

Taborda es un jugador muy intenso e inteligente a nivel táctico, no solo ofensivamente sino también en defensa. Ha desarrollado su carrera deportiva en el fútbol sala italiano. Procede del Italservice donde ha estado jugando desde las cuatro últimas temporadas, es decir, desde 2018. Antes lo hizo para el Luparense durante cinco años. Acumula así nueve temporadas consecutivas en la máxima categoría del fútbol italiano ganando cuatro títulos de liga: dos con Luparense (2014 y 2017) y dos con Italservice (2019 y 2021). Con este último equipo, además, ha conseguido dos Copas de Italia sucesivas, en la 20-21 y la 21-22, así como el campeonato de liga de la presente temporada logrado en el día de ayer.

Taborda es también uno de los jugadores estrella de la selección argentina de fútbol sala, subcampeona en el último mundial celebrado en Lituania en septiembre del año pasado y campeona de la Copa América 2022.

En sus primeras declaraciones como jugador de Jaén Paraíso Interior FS, Pablo dice sentirse con unas sensaciones muy buenas y añadió que “era algo que siempre he tenido pendiente, jugar en la liga española y Jaén es un club que siempre me ha gustado, por su ADN”. Además, reconoció que “es un lugar en el que estaré muy a gusto y, obviamente, muy contento de volver a compartir pista con un compañero y amigo como Alan Brandi. Además, quiso dejar claro que lo va a dar todo por el club esforzándose siempre al máximo.

“Lo del Olivo Arena es algo increíble” – añadió. “Los argentinos que están en España jugando (en el Jaén o en otros equipos) siempre me dicen que no me puedo imaginar lo que es, el tener la mejor afición de España y de las mejores del mundo. Ése es mi estímulo para ir al Jaén y espero poder regalarle muchos momentos a esa sensacional hinchada”, concluyó el argentino.