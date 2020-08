Cierre administrativo al ocio nocturno para frenar el coronavirus

Estas medidas, que afectan a diversos ámbitos como el ocio nocturno y la hostelería, eventos multitudinarios y centros sociosanitarios, han sido publicadas este domingo por la tarde en el BOJA para que entraran en vigor a las 00.00 horas de este lunes. Se establece que los establecimientos de esparcimiento y de esparcimiento para menores no tendrán autorizada su apertura y los de hostelería no podrán superar el 75 % de aforo máximo para consumo en el interior del local, salvo los establecimientos especiales de hostelería con música definidos que no podrán superar el 60 % de su aforo, si bien, en el supuesto que se dediquen exclusivamente al consumo de bebidas, no tendrán autorizada su apertura.

El consumo podrá realizarse en la barra o sentado en una mesa, o agrupaciones de mesas, con una distancia mínima de 1,5 metros y una ocupación máxima de diez personas por mesa o agrupación de mesas. Para estos establecimientos, se establece la 1:00h como horario máximo de cierre, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h, según recoge el BOJA de acuerdo con las restricciones acordadas con el Ministerio de Sanidad el pasado jueves a raíz del aumento de brotes de covid-19 en toda España este verano.

Vídeo

En los eventos multitudinarios, se obliga a realizar una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento “Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España”, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento deberá contar con autorización y, en cualquier caso, estos eventos podrán realizar su actividad hasta la 1:00h como máximo, incluyendo en dicho horario máximo cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo o complemento a los citados eventos.

Prohíbido fumar

También se prohíbe fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros y se aplica esta limitación al uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo. En cuanto a las medidas preventivas en materia sociosanitarias, las empresas serán las competentes para evaluar el riesgo de exposición de los trabajadores en cada una de las tareas que realizan y en los distintos escenarios en los que se puedan desarrollar y los trabajadores que regresen de permisos y vacaciones, así como a los nuevos trabajadores que se incorporen al centro tendrán que tener realizada PCR para Covid-19 con resultado negativo con 72 horas de antelación como máximo.

Visitas a residencia de mayores

Del mismo modo, las visitas de familiares a los centros residenciales estarán permitidas si la situación epidemiológica junto a determinadas características del centro, como son la capacidad de aislamiento y la disponibilidad de profesionales sanitarios propios no indican una restricción o suspensión de las mismas, y, en todo caso la visita, durará como máximo una hora al día. Asimismo, en caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad sanitaria competente en materia de salud pública, se realizarán por los servicios de salud cribados con pruebas PCR en las poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas.

También se recomienda a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable y que estos encuentros sociales se limiten a un máximo de diez personas. El incumplimiento de las medidas publicadas en esta orden quedará sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y el régimen sancionados y sanciones establecidos en el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19, según recoge el BOJA