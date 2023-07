El concejal de Deportes, José María Álvarez, ha visitado las instalaciones del Estadio Municipal de la Victoria para comprobar la puesta a punto de los equipamientos deportivos en los que se están realizando obras de mejora.



Álvarez ha confirmado que el césped de la Victoria está totalmente recuperado “listo para ser cortado y jugar” ya que ha respondido satisfactoriamente a los tratamientos y cuidados a los que ha sido sometido en las últimas semanas. “Estamos a la espera de los resultados del informe de los técnicos para conocer con exactitud a qué se debían las manchas amarillas que presentaba el mes pasado”, ha aseverado el concejal.







También se están mejorando varios elementos en el interior de la instalación municipal como la reposición de unos 300 asientos que habían sido arrancados o dañados y el acondicionamiento de las sillas del palco y antepalco que estaban deterioradas. Se ha habilitado, además, una estancia que ha solicitado la UEFA que está siendo acondicionada y se ha puesto a punto un nuevo almacén para equipamiento deportivo. “Queremos que el estadio esté en las mejores condiciones no solamente para el partido de la Selección Española de Fútbol Sub-21 el día 11 de septiembre, sino también, para afrontar la próxima temporada del Real Jaén con las máximas garantías”, ha afirmado Álvarez



“Es un campo que no se merecía estar en esas condiciones. Aunque se acometió una mejora exterior, una obra de chapa y pintura, el interior presentaba varias deficiencias que no permitían afrontar los próximos eventos deportivos con la imagen que Jaén se merece y que hemos abordado con recursos propios”, ha enfatizado el concejal.