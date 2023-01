El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén realizará durante el primer mes del año 39 salidas con motivo de mantener el abastecimiento de hemoderivados en los centros sanitarios. Así, durante la actual semana, se desplazarán a Andújar, Ibros, Arroyo del Ojanco, Guarromán o la capital jiennense.



Las donaciones de componentes sanguíneos han permitido que los hospitales públicos jiennenses hayan podido autoabastecerse para su actividad médica y quirúrgica, e incluso se han enviado concentrados de hematíes, de plaquetas y de plasma a otras provincias de nuestra comunidad autónoma, donde han sido necesarias.



Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.



La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.



Desde la Red Andaluza, se recuerda que puede donarse sangre 24 horas después de recibir la dosis de la vacuna contra COVID-19. Igualmente, se puede donar siete días después de tener un autotest positivo si la persona se encuentra asintomática y siete días tras finalizar el aislamiento si se ha pasado el COVID-19 de forma leve. Igualmente, si la enfermedad se ha pasado con síntomas moderados y graves, se podrá donar 14 días después de recibir el alta.

El Centro de Transfusión Sanguínea Tejidos y Células de Jaén tiene encomendada la misión de autoabastecer a toda la provincia de Jaén de los hemoderivados suficientes a través de la Donación de Sangre y la Transfusión y Medicina Transfusional de los hospitales de su ámbito, el Hospital Universitario de Jaén.



La Medicina Transfusional contempla la Transfusión, el Autotransplante de Progenitores Hematopoyéticos, el empleo de Componentes Sanguíneos para uso no Transfusional y las Plasmaféresis Terapéuticas, éstas últimas con acceso a las instalaciones de pacientes provenientes de toda la provincia. Además, se encarga de garantizar que haya componentes sanguíneos disponibles para todos los pacientes, y así cubrir las necesidades de los enfermos de hematología, de oncología, la actividad quirúrgica creciente o los trasplantes.



Además de la donación, el centro tiene encomendada la transfusión sanguínea, las aféresis terapéuticas y la elaboración de los componentes sanguíneos para uso no transfusional: colirios de suero autólogo, o soluciones de infiltración intraarticular de plasma rico en plaquetas.