El Centro de Transfusión de Jaén realizará 38 colectas de sangre en el mes de febrero

El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén realizará durante el mes de febrero 38 salidas con motivo de mantener el abastecimiento de hemoderivados en los centros sanitarios. Así, durante la primera semana, se desplazarán a Villacarillo, Iznatoraf, Villanueva de la Reina, Úbeda, Linares y Noalejo.

“Durante este mes, el Centro de Transfusión hará una colecta especial en la Universidad de Jaén, en concreto, en los días 8 , 9 y 10 de febrero, en el edificio Flores de Lemus; y los días 15 y 16 de febrero, en el edificio Cesáreo Rodríguez”, ha indicado la directora del centro, Monte Trujillo.

Las donaciones de componentes sanguíneos ha permitido que los hospitales públicos jiennenses hayan podido autoabastecerse para su actividad médica y quirúrgica, e incluso se han enviado concentrados de hematíes, de plaquetas y de plasma a otras provincias de nuestra comunidad autónoma, donde han sido necesarias.





Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Desde la Red Andaluza, se recuerda que puede donarse sangre 24 horas después de recibir la dosis de la vacuna contra COVID-19. Igualmente, se puede donar siete días después de tener un autotest positivo si la persona se encuentra asintomática y siete días tras finalizar el aislamiento si se ha pasado el COVID-19 de forma leve. Igualmente, si la enfermedad se ha pasado con síntomas moderados y graves, se podrá donar 14 días después de recibir el alta.

Mejoras en el Centro de Transfusión

La Consejería de Salud y Familias realizó obras de adaptación y mejora, dentro del plan provincial de actuaciones y emergencia frente al Covid-19, en el Centro de Transfusión Sanguínea, que ha permitido que sus dependencias cuenten con un doble circuito, ganando así en accesibilidad, seguridad y confortabilidad para sus usuarios y pacientes. Entre obras y equipamiento, la Junta invierte un total de 210.000 euros.

Junto a las obras, se cuenta con nuevo equipamiento para la atención a pacientes que precisan autotrasplante, entre ellos nuevos sillones para terapias de aféresis, y una nueva cama articulada, además de camas de curas para el tratamiento con gel de plaquetas y un nuevo sistema seco para acondicionamiento de los progenitores hematopoyéticos necesarios en los autotrasplantes.

A las obras finalizadas este año se suma la incorporación de dos unidades móviles en 2019, para traslados y realización de colectas en la provincia, que supone diversas ventajas, ya que incrementa el espacio y confortabilidad para la realización de las donaciones en localidades jiennenses. Para ello, el Ejecutivo autonómico destinó 176.099 euros para los nuevos vehículos de la provincia de Jaén, dentro de un plan andaluz para mejorar las unidades en la Comunidad.

