Celebrada la X Edición de los Premios Jaeneras por la Igualdad y contra la Violencia de Género

El Teatro Darymelia ha acogido la entrega de la X Edición de los Premios Jaeneras por la Igualdad y contra la Violencia de Género y que han recaído en Carmen Rísquez Cuenca (en la categoría de Universidad e Investigación), Desirée Amaro Vega (Cultura), Club Deportivo La Circunstancia Femenino (Deporte), Lola y Teresa Ocaña Ortega ´Hermanas Ocaña´(Laboral), María Dolores Contreras Izquierdo (Social), Carmen Molina Mercado (Educativo), Montserrat Morán Criado (Salud) y Naima Belfakir El-Yajizi (Mención Especial de Alcadía). El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Igualdad, concede estos galardones para poner en relieve la labor, en distintos ámbitos, de mujeres y entidades que contribuyen a defender la igualdad real y efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, así como su lucha contra la violencia de género.

El alcalde, Julio Millán, ha participado en la entrega de estos premios, junto a la concejala del área, Eva Funes, en una gala que ha contado también con la presencia de la primera teniente de alcalde, María Orozco, entre otros miembros de la Corporación Municipal y autoridades. “Todas estas mujeres Jaeneras nos invitan a ser críticos, a tejer alianzas y a fortalecer redes entre la sociedad jiennense para que nuestro compromiso por los derechos de las mujeres sea firme y claro”, ha subrayado el alcalde durante su intervención.









Para Millán son muestra del “valioso patrimonio humano” de la ciudad de Jaén y “su ejemplo diario, actitud y compromiso ante la vida, hacen de Jaén una ciudad mejor para todos y todas”. Para el alcalde, cada una de sus trayectorias personales y profesionales “representa a la Jaén auténtica y a la que queremos”. En este sentido ha reconocido que, en nuestra sociedad, aún quedan muchos pasos que dar para alcanzar una igualdad real y efectiva, así como para la erradicación de la violencia de género. “Lo que no se valora y no se visibiliza corre el peligro de ser anulado”, ha advertido.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Eva Funes, ha recordado que todas estas premiadas “son únicas” aunque comparte adjetivos comunes: “son creativas, luchadoras, constantes, fuertes y orgullosas”. La gala, conducida por la periodista Beatriz Mateas, ha recordado a las mujeres víctimas de violencia de género, ha contado con danza y poesía y con la participación activa de la Universidad Popular y el trabajo de muchos empleados del Ayuntamiento y en especial de Juan del Arco, artífice del montaje.

Premiadas Jaeneras 2022

Carmen Rísquez Cuenca, Catedrática de la Universidad de Jaén ha centrado sus estudios en la Arqueología de las Mujeres y las relaciones de género en el mundo de la prehistoria y protohistoria. Una de las figuras pioneras en este ámbito académico, es también cabeza visible del proyecto internacional Pastowomen.net sobre la historia material de las mujeres. Rísquez ha recordado que no nació feminista pero las circunstancias y la trayectoria personal y profesional le llevó a adentrarse en él. Ja dedicado el premio a su familia, a sus profesores y a su hija, el futuro, “las que vienen detrás”

Eugenia Desirée Amaro Vega, directora de la Asociación Cultural “Lola Torres” y escritora, destaca por su defensa de la cultura y del papel que la mujer desempeña en ella, especialmente, a través de sus palabras y poniendo el foco en el patrimonio cultural inmaterial y en el peso de las mujeres en su creación y transmisión. Amaro ha recordado el papel de la mujer en la cultura, visibilizarla sigue siendo un reto y darle igualdad de condiciones también.

La apuesta por la promoción del deporte femenino desde categorías inferiores en disciplinas tradicionalmente practicadas por varones ha sido una de las bazas que ha hecho que el Club Deportivo La Circunstancia Femenino de fútbol se haya hecho este año con el galardón en el ámbito deportivo. Rosa Rosel, encargada de recoger el premio ha recordado que el fútbol “es un deporte también para nosotras” y ha hecho un recorrido por quienes han apoyado desde su trabajo y su esfuerzo al club, jugadoras, entrenadores y familias.

La empresa Ocaña Peluquerías, con las hermanas Lola y Teresa Ocaña Ortega al frente desde hace más de 40 años, ha sido premiada por abrirse paso en el tejido empresarial de la ciudad, apostando por la creación de empleo femenino. Las Ocaña han señalado el valor de aportar por un negocio en el que la presencia femenina entre sus empleadas siempre ha sido una constante y han señalado cómo la constancia ha hecho que sean varias las generaciones que han pasado por sus manos.

El activismo social de María Dolores Contreras Izquierdo, cuya labor es conocida en La Olla Comunitaria y en la Avv Passo, entre otros muchos, ha sido reconocida también como vía para la intervención social y la mejora de las condiciones de vida de las familias más desfavorecidas. “Desde lo cotidiano hay personas que son militantes y que pelean y sueñan con construir una ciudad distinta”, ha dicho, explicando además el orgullo y la opción personal de vivir en un barrio como el Polígono del Valle.

La labor educativa, artística e investigadora, siempre basada en tres pilares como la igualdad, la perspectiva de género y el arte, de la psicopedagoga y maestra Carmen Molina Mercado marca la trayectoria de esta Jaenera, tan vinculada al CEIP Alcalá Venceslada y también a la Comisión de Igualdad en el Centro de Profesorado de Jaén. “Me siento satisfecha de haber podido aportar una pizca de sentido crítico a mi alumnado, de haber empoderado a mis alumnas, aunque siempre quede mucho por hacer”, ha dicho.

La enfermera Montserrat Morán Criado ha sido premiada por su implicación en el programa Forma Joven de la Junta de Andalucía, y su trabajo con jóvenes en talleres especializados en materia de género, sexualidad, autoestima y pornografía, SIDA o infecciones y enfermedades de transmisión sexual. “En mi consulta he visto mujeres en situaciones muy críticas”, ha recordado.

Por último, Naima Belfakir El-Yajizi ha recogido este año el premio Jaenera que se otorga como mención especial desde Alcaldía. Mediadora intercultural en la asociación Jaén Acoge y experta en prevención y respuesta a la violencia sexual y en género en el contexto de la migración, esta mujer ha destacado el orgullo y honor de ser considerada una Jaenera. “Me siento jaenera. La mitad de mi vida en Marruecos y la mitad aquí, sentía curiosidad por ver cómo me veía la gente de Jaén y me satisface que me hayan hecho parte de Jaén. Sí, soy mujer jaenera”, ha dicho.