Cáritas Diocesana de Jaén atendió a 542 personas sin hogar en 2022: 489 hombres y 53 mujeres

Las personas sin hogar en Jaén enfrentan una realidad compleja y desafiante. A pesar de los esfuerzos de organizaciones como Cáritas Jaén, hay una población significativa que se encuentra en esta situación vulnerable. La falta de hogar es mucho más que no tener un techo. Es una realidad compleja que Cáritas Jaén comprende profundamente y a la que busca dar soluciones.



Muchas de las personas sin hogar carecen de vínculos sociofamiliares y no cuentan con redes de apoyo sólidas que los respalden. Las razones que pueden llevar a alguien a convertirse en una persona sin hogar son diversas y pueden incluir la pérdida de empleo, problemas de salud mental, adicciones, rupturas familiares o desahucios.



La falta de vivienda adecuada tiene un impacto profundo en la vida de estas personas. No solo enfrentan el desafío de encontrar un refugio físico, sino que también se ven expuestas a condiciones precarias y riesgos para su salud y seguridad. La vida en la calle implica una constante lucha por cubrir necesidades básicas como alimentos, abrigo y atención médica.



En Jaén, existen recursos y programas destinados a ayudar a las personas sin hogar. Cáritas Jaén desempeña un papel importante al proporcionar refugio, alimentación, servicios de higiene personal y apoyo emocional a través del Hogar Santa Clara y el Centro de Día Santa Clara.

El Hogar Santa Clara, parte fundamental del Programa de Cáritas Diocesana, es un espacio de acogida que abrió sus puertas en 2007. Aquí llegan personas que carecen de vínculos sociofamiliares y no cuentan con redes de apoyo que los sostengan. En muchos casos, estas personas han experimentado un gran deterioro tras años viviendo en la calle o en condiciones infrahumanas. El propósito del Hogar Santa Clara es brindar un lugar donde estas personas puedan rehacer sus vidas, desarrollarse y sentirse reconocidos nuevamente como miembros valiosos de la sociedad.



Además del Hogar Santa Clara, Cáritas Jaén ofrece el Centro de Día Santa Clara, un recurso de baja exigencia diseñado para atender las necesidades alimenticias e higiénicas de las personas sin hogar. También proporciona un espacio donde pueden ocupar su tiempo de manera constructiva.

Por último, el dispositivo de calle es una iniciativa esencial para detectar y asistir a las personas sin hogar que se encuentran en las calles de la capital. Gracias a este dispositivo, Cáritas Jaén puede intervenir oportunamente y ofrecer el apoyo necesario a quienes lo necesitan.

Además de los programas de Cáritas Jaén, existen otros servicios sociales y organizaciones que trabajan en colaboración para abordar las necesidades de las personas sin hogar en la ciudad. Estos servicios incluyen la identificación y asistencia en las calles a través de dispositivos de calle, programas de reinserción laboral y programas de atención médica y salud mental.



A pesar de los esfuerzos, es importante reconocer que el problema de las personas sin hogar en Jaén requiere una atención continua y un enfoque integral. Es necesario seguir trabajando en la concienciación, la prevención y la creación de políticas sociales efectivas que aborden las causas subyacentes de la falta de vivienda y brinden oportunidades para la reintegración social y la estabilidad a largo plazo.

El Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Jaén tuvo un coste de 448.252,89 €, que sirvieron para atender en 2022 a un total de 542 personas sin hogar en 2022, de las cuales 489 eran hombres y 53 mujeres.