Bravoleum-Hacienda el Palo comienza la campaña oleícola 23/24 con la variedad frantoio

Este lunes 2 de octubre la almazara Aceites Hacienda El Palo, situada en la Campiña Norte de Jaén, en el municipio de Villargordo, ha comenzado la recolección temprana de la aceituna de sus fincas, de olivos de la variedad frantoio. Con este aove temprano de alta gama de Braovoleum da comienzo la campaña oleícola Aceites Hacienda el Palo, siendo así de las primeras almazaras de la provincia de Jaén en inaugurar esta nueva campaña oleícola 2023/2024.



En los próximos días, la almazara tiene previsto continuar la cosecha temprana con los demás monovarietales que producen bajo la prestigiosa marca Bravoleum Selección Especial, en concreto, a la variedad frantoio, le seguirán las variedades picual, picual ecológico y la arbequina.





Ya más entrados en octubre le seguirán las variedades hojiblanca y nevadillo blanco, autóctona de Jaén y muy poco común.



Con un segundo año consecutivo en el que la climatología ha seguido siendo muy adversa, sin las lluvias necesarias y con las temperaturas altas, Bravoleum-Hacienda El Palo sin embargo espera una cosecha constante, es decir, una cosecha similar a la anterior que no fue tan baja como en otras zonas de la provincia de Jaén, ya que las fincas de Aceites Hacienda El Palo, son se regadío y los olivos no han sufrido estrés hídrico, teniendo un fruto de calidad para la elaboración de estos preciados aceites tempranos.



Los aceites de Bravoleum-Hacienda El Palo destacan por su complejidad, sus frutados verdes y una elaboración muy cuidada, que busca la máxima excelencia en todos sus vírgenes extra. No en vano, el picual selección especial de Bravoleum ha obtenido 5 premios Jaén Selección, el Premio Alimentos del Ministerio de Agricultura en 2 ocasiones y el Mario Solinas del COI, entre otros premios nacionales e internacionales, a lo largo de su historia.



En los próximos días comenzará a comercializarse el nuevo aceite de oliva virgen extra premium 2023/2024 de Bravoleum. Ya está disponible en la tienda on line www.bravoleum.com para hacer la reserva.



Aceites Hacienda El Palo está situada en la finca Villa Conchita en Villargordo.