El Jaén Paraíso Interior FS cae derrotado en cuartos de final frente al Barça por siete a dos. El equipo catalán fue superior desde el inicio. En la primera parte les saldría todo a la perfección y Matheus, Antonio y Sergio Lozano harían el tres a cero provisional. En el segundo tiempo, Jaén intentó la remontada con un tanto de César Velasco en el minuto veinticuatro y con estrategia de juego de cinco portando Chino la camiseta rosa. Sergio González y Antonio Pérez restaban valor a ese gol anotando en el minuto treinta y treinta y uno, respectivamente. Con cinco a uno y nueve minutos por delante aún albergaba esperanzas el equipo andaluz, más cuando Chino anotó tras una falta en el treinta y cuatro. De poco sirvió esta vez el “chinazo”, pues los catalanes aún marcarían en dos ocasiones más. Pito y, de nuevo, Sergio González harían el definitivo siete a dos.



Partido de cuartos de final de Copa del Rey con un Palau Blaugrana a rebosar más propio de una final. El actual líder de la liga, el Barça recibió al recién proclamado campeón de la Copa de España, el Jaén Paraíso Interior FS. El encuentro comenzó a las ocho y media de la tarde del martes y con la presión del todo o nada salieron ambos conjuntos a la pista. Enseguida el Barça dio la cara, llevando la iniciativa desde el primer minuto. Se movían como balas por el 40x20 pillando a Jaén muy descolocado.



Espindola frenó el primer disparo peligroso del partido de Coelho y luego le seguiría otro de Catela, pero la seguridad del guardameta brasileño evitó que se abriera el marcador. Chino tendría también su oportunidad tras un rápido contragolpe de Menzeguez, pero Didac taponaría el disparo del ala amarillo.





IMAGEN: FC BARCELONA





No se hizo de rogar el gol del Barça con un chute directo de Matheus. Treinta y seis segundos después sería Antonio, exjugador del Jaén, el que haría el segundo gol del encuentro. Todo un mazazo para el equipo visitante que prácticamente no había conseguido completar ninguna jugada con acierto. Por ello, Dani Rodríguez solicitó tiempo muerto y así intentar salir del atasco y el mal inicio de su equipo.



Lejos de mejorar vino el tercero justo en el minuto diez. Pese al cambio en la portería del Jaén, Henrique no evitó el tanto de Sergio Lozano tras un letal disparo raso. Tres a cero para los locales que estaban imparables. Menzeguez robaba en mitad de la cancha y conseguía chutar a puerta, pero el balón topó con el palo. Solicitaba tiempo muerto Jesús Velasco a siete del final de la primera parte.



Henrique se adelantaba para abarcar más la pista. Necesitaba un gol Jaén para meterse en el partido y confiar. Volvía a robar Menzeguez en la parte central con pase a Michel, que no pudo precisar por poco. Parecían así entonarse los amarillos con otro intento lejano de Menzeguez. En la jugada anterior taponaba Henrique la llegada de Antonio.





?? Nos despedimos de la Copa del Rey con muchísimo ?????????????? y tras realizar un ???????????? esfuerzo en el Palau



?? Finaliza una histórica racha de 19 partidos sin conocer la derrota



?? ¡CON NUESTROS GUERREROS AL FIN DEL MUNDO!#SomosJaén?? pic.twitter.com/YKJOdvWntO — Jaén Paraíso Interior FS (@JaenFS) February 21, 2023





La mala suerte quiso que Chino disparara al palo en el diecisiete para desesperación de los jugadores y de todo el banquillo del Jaén. Sin apenas ocasiones llegó el tiempo descanso en el Palau Blaugrana.



Tras el parón, Jaén continuaba agobiado y con la presión de marcar. Dani Rodríguez optó por el juego de cinco con Chino trascurridos tres minutos de la segunda parte. Justo en ese momento Michel abandonaba el terreno de juego tras caer en la pista al toparse con Puigvert, recientemente incorporado al partido.



Justo después abriría el marcador César Velasco para el Jaén, aprovechando un rechace tras una larga jugada de portero-jugador. Esto daba algo de esperanzas a los de Jaén con más de quince minutos por delante. Matheus pudo hacer el cuarto, pero salvó César con habilidad.



Volvían los andaluces a la carga con portero-jugador, pero no conseguían profundizar. Sergio González y Antonio truncaban la remontada con sendos goles en los minutos treinta y treinta y uno. El de Antonio desde su propia cancha cuando jugaba de cinco el Jaén. Nueve minutos quedaban para conseguir un pase a la Final Four. Le tocaba al Barça repeler el ataque de Jaén y aguantar su amplia ventaja.



En el minuto treinta y cuatro señalaba el colegiado una falta indirecta a favor de Jaén. Sacaría César Velasco para Chino haciendo el segundo tanto de los visitantes. Alan Brandi tendría oportunidad de volverse bajo palos tras disparo desde fuera del área de Chino y golpear en la barriga del pívot argentino, pero en el lío, el balón acabó saliendo por el fondo.



Con cuatro minutos para el final, acumulaba la quinta falta el Jaén FS. No se le podía poner más cuesta arriba el partido. El Barça imparable conseguiría anotar de nuevo en el minuto treinta y ocho haciendo Pito el seis a dos. Y cuando ya todo el pabellón celebraba el pase a Antequera y con el crono casi en cero haría Sergio González su segundo gol del encuentro, séptimo para su equipo certificando su pase a la Final Four de la Copa del Rey.



HOJA DE PARTIDO



Barça: Dídac Plana, Coelho, Sergio Lozano, Catela y Pito.



También jugaron: Matheus, Antonio Pérez, Marcenio, Adolfo, Sergio González, Ortiz y Puigvert.



Jaén Paraíso Interior FS: Carlos Espindola, Taborda, Michel, Menzeguez y Mati Rosa.



También jugaron: Attos, Chino, Renato, Alan Brandi, César Velasco, Wanderson y Henrique.



Goles: Matheus 6’ (1-0); Antonio Pérez 7’ (2-0); Sergio Lozano 10’ (3-0); César Velasco 24’ (3-1); Sergio González 30’ (4-1); Antonio Pérez 31’ (5-1); Chino 34’ (5-2); Pito 38’ (6-2); Sergio González 40’ (7-2).



Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a Matheus y Antonio del Barça y a Taborda del Jaén Paraíso Interior FS.