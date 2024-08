El Ayuntamiento promocionará la marca "Cástulo Vive" en la equipación del Linares Deportivo

El concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre, ha destacado las nuevas muestras de apoyo del Ayuntamiento al Linares Deportivo debido a la repercusión socioeconómica que el fútbol tiene para la ciudad. En ese sentido, el edil ha señalado que con los remanentes de este año se van a añadir 50.000 euros más al patrocinio al club azulillo, quedando en total en 150.000 euros. “Esto denota una apuesta firme por el deporte y por el Linares Deportivo”, ha afirmado De la Torre, quien ha anunciado también la promoción de la marca ‘Cástulo Vive’ en la equipación de la plantilla.

“Vamos a contar con un espacio donde promocionemos Cástulo. Así vamos a poder mostrar al resto de ciudades con las que competirá el Linares Deportivo uno de nuestros mayores atractivos turísticos. Nuestra ciudad debe ser un atractivo turístico y comercial, y eso también se puede lograr a través del deporte y del fútbol. Estamos en contacto con el club, todavía no tenemos con certeza del sitio de la equipación donde irá la promoción, pero pronto habrá novedades”, ha explicado Martín de la Torre.









En esa línea, el concejal ha recordado el apoyo del equipo de Gobierno municipal al Linares Deportivo a través de iniciativas como los 200.000 euros para el patrocinio del año pasado o las obras de remodelación del Estadio de Linarejos, proyecto este para el cual se ha contado con el respaldo de la Junta de Andalucía a través de una subvención de 9,1 millones de euros. Así mismo, De la Torre ha lamentado la decisión de la Diputación de Jaén de dejar de patrocinar al club azulillo con la marca ‘Jaén Paraíso Interior’.

“Nos sorprende mucho que la Diputación haya dado la espalda al Linares Deportivo de esta forma porque dar la espalda al club es darle la espalda al deporte en Linares”. “La señora diputada África Colomo explicó que la Diputación no se encarga de patrocinar a clubes que estén en cuarta categoría nacional, algo que también me asombró porque me sonó a una clara excusa. Y es que en Jaén hay tres clubes de baloncesto que juegan en la liga EBA, que es la cuarta categoría nacional, y todos están patrocinados por ‘Jaén Paraíso Interior’, y el club de baloncesto de Andújar también”, ha afirmado Martín de la Torre.

El concejal de Deportes ha reiterado que “este equipo de Gobierno no va a dejar al Linares Deportivo ni al deporte de lado, va a estar siempre con ellos y va a apoyarlos, con o sin Diputación”. “Hemos visto como ejemplo el campo de Linarejos. Decirle a la afición que este equipo de Gobierno sigue asombrado por la decisión de la Diputación, pero que vamos a estar con el Linares y el deporte, y a seguir apostando por el club más representativo de la provincia”, ha indicado.

Reunión con las peñas

De otro lado, Martín de la Torre ha mantenido una reunión con miembros de las peñas del Linares Deportivo para abordar cuestiones como los patrocinios al club y las obras del Estadio Municipal de Linarejos.





“Las peñas son la parte más representativa de la afición y es responsabilidad política escucharlas y tratar de cumplir sus necesidades”, ha explicado el edil, quien ha señalado que tras el verano se mantendrán nuevos encuentros de trabajo con dichos colectivos, de forma periódica, para informarles de los avances de la remodelación del campo de fútbol y otros aspectos vinculados a la misma.