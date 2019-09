El ayuntamiento de Jaén no recurrirá la “inadmisión” del ERTE de Onda Jaén

El Ayuntamiento de Jaén no recurrirá la “inadmisión” del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que había planteado para los empleados de Onda Jaén por un periodo de seis meses y analiza cómo afrontar la "complicada" situación. Es lo que ha señalado esta mañana el alcalde, el socialista Julio Millán, “la situación es complicada por el incendio que se produjo y porque el propio informe del Ministerio de Hacienda del año 2016 ya hacía alusión a la imposibilidad de reubicación de estos trabajadores" se refería así a un documento que también esgrimió para defender que la fórmula del ERTE era aplicable al recoger que estos "los trabajadores no tienen la consideración de empleados públicos y proceden de una subrogación de una empresa". Una cuestión, la de si tienen categoría de empleados públicos o no, en la que Empleo no entró y se limitó a no admitir esa figura por ser el empleador una administración pública, ya que éstas no la pueden usar, según la disposición adicional 17 del Estatuto de los Trabajadores.

"No lo vamos a recurrir", ha precisado el alcalde sobre ese pronunciamiento. Tras recordar que el Ayuntamiento se personó en las diligencias sobre el incendio que se determinó provocado, para conocer su estado, ha añadido que también están "pendientes de que se pueda hacer el informe pericial para analizar el coste de la reparación de las instalaciones".

Igualmente, se está trabajando con el área de Personal "para ver cómo podemos afrontarlo". Por tanto, según ha subrayado, "requiere un poco de tiempo", de manera que, "mientras tanto", "no puede haber muchas más novedades". "Una vez que pase este tiempo, veremos a ver durante, imagino, siete, ocho, diez días..., podemos tener algún tipo de novedad al respecto", ha comentado el alcalde de la capital.