ASAJA-Jaén considera una “irresponsabilidad” y un acto “fuera de lugar” la movilización del día 9 en Sevilla

ASAJA-Jaén considera una irresponsabilidad y un acto fuera de lugar la movilización convocada por una parte minoritaria del sector del aceite. Insiste en que falta unidad y considera un riesgo manifestarse contra los que nos están tendiendo la mano para frenar la caída del precio del aceite de oliva. Recuerda que la administración andaluza apenas tiene competencias en este ámbito y que ya ha manifestado a través de una declaración institucional todas las medidas que, dentro de su alcance, está poniendo en marcha para ayudar al sector, además de instar al Gobierno central, sobre el que recae el grueso de las competencias, a que defienda en Bruselas medidas reales de autorregulación. Por su parte, el Gobierno de España, pese a estar en funciones, trabaja codo a codo con el sector para estas mismas medidas.

Así, ASAJA-Jaén mantiene su decisión de no ir a la manifestación convocada por una parte minoritaria del sector en Sevilla y a la que no acudirán ni las cooperativas (Cooperativas Agro-Alimentarias) ni los fabricantes (Infaoliva). La organización agraria, máxima representante de los agricultores de Jaén, considera que se trata de una medida fuera de lugar. Insiste en que no hay unidad como sí la hubo en la celebrada el pasado mes de junio en Jaén y en la que participó el sector al completo.

Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, considera que es una “irresponsabilidad” manifestarse contra los precios del aceite de oliva al mismo tiempo que se está trabajando codo con codo con los responsables de las administraciones central y autonómica para buscar soluciones que beneficien a todo el sector y frenen la caída de los precios en origen. En este sentido, recuerda que la gran mayoría de las competencias dependen del Gobierno de España y que éste, pese a encontrarse en funciones, ya está trabajando a nivel nacional y europeo para lograr medidas de autorregulación, adecuar la ley de la cadena alimentaria o impulsar en la nueva PAC herramientas para evitar los dientes de sierra en los precios del aceite de oliva. “En todo caso, sería contra el Gobierno contra el que habría que manifestarse, pero resulta ilógico hacerlo frente a una Administración que nos tiende su mano y que, además, va a cambiar en breve”, apunta Valero, quien añade: “Es en Bruselas donde esta propuesta tendría más resultado, no ante un gobierno andaluz que tiene escasas competencias en el sector y que ya ha reiterado su compromiso para defender a los olivareros”.

En este sentido, recuerda que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, por su parte, realizó la pasada semana una declaración institucional en la que apoya las reivindicaciones del sector y en la que insta a resolver la crisis de precios con la actuación conjunta de todas las administraciones. La Junta mostró su compromiso de hacer uso de todas sus competencias en el sector para apostar por la promoción y la calidad, así como cumplir con la obligación de las aceiteras irrellenables en bares y restaurantes y garantizar la trazabilidad del producto. También solicitó al Ministerio revistar la normativa para adecuar la Ley de la Cadena Alimentaria a las necesidades actuales del sector o aliviar la presión fiscal de los agricultores. Además, insistió en la necesidad de lograr de Bruselas mecanismos reales para propiciar la autorregulación del aceite de oliva, así como la actualización del umbral de precios con el que se active el sistema de almacenamiento privado.