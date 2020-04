ANPE Jaén recuerda con afecto al profesor Arroquia

En estos momentos difíciles que estamos viviendo, nos llega la muy triste noticia del fallecimiento de un gran amigo y compañero: Manuel Arroquia Martínez, toda una institución en el mundo docente, en su Instituto “Virgen del Carmen”, en nuestro sindicato ANPE. Sabemos que estas palabras no le hubieran gustado mucho, pues fue un hombre sencillo, que nunca buscó protagonismo, persona muy cercana y asequible, siempre dispuesto a atender a cualquiera que necesitara algo de é.

Matemático, aunque él decía siempre “que no, yo no soy matemático, soy sólo profesor de matemáticas”, sabía unir perfectamente su actividad profesional a una entrega casi paternal hacia sus alumnos. Así lo atestiguan millares de ellos. Compañeros y padres también destacaron siempre su ejemplar dedicación. Todavía se le recuerda, pues es difícil de olvidar, no sólo por su labor docente, sino, también, por los años que ejerció la Jefatura de Estudios del citado e histórico Instituto.

Con su esposa, María, a quien perdió hace poco, víctima también de otra cruel enfermedad, formaba una pareja ideal, como profesionales, ella también profesora de matemáticas, como matrimonio, como padres y como amigos. Se unió pronto a ANPE, cuando se preparaban las primeras elecciones sindicales para el personal docente. Perteneció, a raíz de ello, a la Junta de Personal desde su primera constitución y durante varios años. También en nombre del sindicato fue vocal del Consejo Escolar Municipal de la ciudad de Jaén.

En ANPE, fue miembro de su Consejo Sindical Provincial y del Comité Ejecutivo, ocupando, incluso, la vicepresidencia provincial. También ostentó diversos cargos representativos a nivel regional y nacional. Cuantos hemos trabajado con él, disfrutamos haciéndolo y compartiendo no sólo la tarea profesional y sindical, sino, sobre todo, una sincera y entrañable amistad. Manolo, nos has dejado, prematuramente, de forma física, pero siempre estarás con nosotros. Tú no desaparecerás jamás de nuestro entorno, nos acompañarás siempre, te recordaremos permanentemente.

Tu afabilidad, tu compañerismo, tu sencillez, tu disposición, tu saber hacer, tu amistad, en definitiva, quedará en nosotros mientras vivamos. Que Dios, a quien tanto amaste, te haya acogido ya en su Morada, y que dé fuerzas y aliento a tu hijo para seguir adelante, y a quien enviamos, con un fuerte abrazo, nuestra más sentida y sincera condolencia.

¡Hasta siempre, Manolo!