Amplia oferta cultural de la UJA para los meses de enero y febrero

El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén (UJA) ha programado una amplia oferta cultural para los meses de enero y febrero, que contempla una gran variedad de exposiciones, actuaciones musicales, teatro o cine club, entre otras actividades.



La Sala de Exposiciones de la antigua Escuela de Magisterio de Jaén acoge una selección de las obras presentadas al VII Certamen de Pintura Manuel Ángeles Ortiz 2022. En este mismo edificio, el espacio ‘Obra Invitada’ muestra el grupo escultórico ‘Sagrada Familia’, realizado en cera coloreada de 1680, cuyo autor es Gaetano Giulio Zumbo. Ambas muestras podrán contemplarse hasta el 15 de febrero, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, de lunes a viernes no festivo. Por otro lado, los artistas Santiago Ydáñez y Mª Ángeles Díaz Barbado comparten espacio, intereses y fuentes creativas en la exposición ‘Die Flademaus’, que puede visitarse en el Museo Íbero de Jaén hasta el 10 de febrero, de 9 a 21 horas de martes a sábado y de 9 a 15 horas los domingos y festivos. Hasta el 12 de enero, la sala de exposiciones del Edificio Zabaleta en el Campus Las Lagunillas acoge las muestras ‘Contemporarte 21’ y ‘Libro de Artista 22’. Por su parte, las galerías altas de la Catedral de Jaén albergan hasta el 28 de febrero la exposición ‘Vandelvira después de Vandelvira’.



Continuando con las muestras expositivas, del 18 de enero al 16 de febrero, la Sala de Exposiciones Zabaleta del Campus Las Lagunillas acogerá ‘Andrés Ureña: Sierra Nevada. Otra puerta’. Del 24 de enero al 30 de junio, la Fundación Juan Moral en la antigua Escuela de Magisterio de Jaén expondrá ‘Francisco Moral Moral: Obras íntimas’. Del 25 de enero al 30 de marzo, la sala de exposiciones del Edificio C5 mostrará el Proyecto UJA Talento ‘Miguel Ángel Anguita: Magia en sus manos’. Del 30 de enero al 30 de marzo se podrá visitar en la sala de exposiciones del Edificio C5 la exposición ‘Vulnerabilia, Ars & Herbarium’, coordinada por Pilar Soto y Carlos Salazar. Por último, del 21 de febrero al 13 de marzo, la Sala de Exposiciones Zabaleta albergará el Proyecto UJA Talento ‘Carmen Escabias: Omorfía’.



En el apartado musical, dentro del Club de Jazz de la UJA actuará ‘Prieto Jazz Trío’. Será en 21 de enero, a las 12 horas en la antigua Escuela de Magisterio de Jaén. El día 27 de enero, el auditorio del Museo Ibero acogerá la actuación ‘Northwest. Música experimental’. El Aula Magna del Campus Las Lagunillas será el escenario del concierto que ofrecerá, el día 10 de febrero a las 20 horas, la Orquesta de la Universidad de Jaén, dirigida por Daniel García Caro. En este mismo espacio, el día 16 de febrero a las 20 horas tendrá lugar el concierto a cargo de ‘Fran Llorens & Big Band’ del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira. Por último, el Colegio de Arquitectos de Jaén acogerá el 23 de febrero, a las 20 horas, la actuación de ‘The Ideal Jazz Quartet’ en el marco del Programa UJA Talento y el Club de Jazz de la UJA.



Por otro lado, el Cine Club incluye dos ciclos. El primero, coordinado por el profesor Ángel Cagigas y denominado ‘El libro me gustó más’, incluye la proyección de las películas ‘El padre’ (16 de enero), ‘Fantasías de un escritor’ (23 de enero) y ‘El acontecimiento’ (30 de enero). El segundo, coordinado por el profesor Antonio Marchal y titulado ‘Alzheimer: la enfermedad del olvido’ (2ª ed.), incluye la proyección de los largometrajes ‘Lejos de ella’ (6 de febrero), ‘Vivir dos veces’ (13 de febrero) y ‘El estanque dorado’ (20 de febrero). En ambos casos, las proyecciones tienen lugar a las 19,30 horas, en la Sala Pascual Rivas de la antigua Escuela de Magisterio de Jaén y la asistencia requiere inscripción previa.



En los Encuentros con la Cultura, Fátima Halcón hablará el 24 de enero sobre ‘Arquitectura taurina: el escenario de las fiestas de los toros’, y la doctora Honoris Causa de la UJA Ángela Nieto intervendrá el día 15 de febrero. Ambas citas tendrán lugar a las 20 horas, en la Sala Pascual Rivas de la antigua Escuela de Magisterio de Jaén y la asistencia requiere inscripción previa.



Respecto al teatro, el 2 de febrero el Aula Magna del Campus Las Lagunillas acogerá la representación de la obra ‘La importancia de ser Severo’ de Óscar Wilde, a cargo de In Vitro Teatro de la UJA.



En el marco del Diploma de Extensión Universitaria FoCo Cultura y Deporte, los días 2 y 3 de febrero Carmen Camacho impartirá el taller de escritura poética ‘Ojo Bárbaro’, mientras que los días 23 y 24 de febrero, Piero Partigianoni impartirá el taller de teatro ‘La vulnerabilidad del clown’.



La programación cultural para los meses de enero y febrero de la UJA se completa con la convocatoria del VII Certamen de Microrrelato Ilustrado y la presentación del libro de María Aranda Alonso ‘El libro de traças de cortes de piedras de Alonso de Vandelvira’ publicado por UJA Editorial, entre otras actividades.